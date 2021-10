Ligue 2 : Régis Brouard, nouvel entraineur du SC Bastia

Agé de 54 ans, Régis Brouard est un ancien joueur professionnel passé par les clubs de Cannes, Nîmes, Caen, Red Star, Niort, Bourges, Montpellier et Rodez. Les crampons raccrochés, il a entrainé Rodez, Nîmes, Quevilly, Clermont, Niort, Tubize (Belgique), Red Star et Racing Union (Luxembourg). Depuis le début de la saison 2021/2022 il était consultant sur la chaîne L’Equipe.

Il s’est engagé avec le SCB pour 18 mois et dirigera son premier entrainement mardi.