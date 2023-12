Ligue 2 – Olivier Pantaloni veut « éviter le piège » face à Valenciennes

Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, n’a pas du tout apprécié la défaite samedi à Auxerre (0-2) et encore moins la manière : « Jusqu’au but, il me semble que c’était à peu près correct. Offensivement on n’a pas pesé lourd dans cette rencontre. Après, ce qui me chagrine, c’est l’erreur sur le coup de pied arrêté, sur le coup franc. Avec autant de joueurs d’expérience, se laisser surprendre sur un coup franc comme ça ! On a même Valentin qui se fait soigner alors qu’il y a un coup franc à 35 mètres… Ce sont des choses qui me surprennent encore. Mais bon, on en apprend tous les jours. Après, on a été un peu dans le brouillard pendant le reste du match, dans les deux sens du terme. »



Il est vrai que l’ACA n’a jamais existé à l’Abbé Deschamps et a encaissé deux buts sur des situations évitables. Pas le temps de cogiter et c’est Valenciennes, la lanterne rouge, du championnat, qui n’a marqué jusqu’à présent que dix petits buts, qui se présente à Timizzolu. Pour cette dernière rencontre de l’année, Olivier Pantaloni espère une vive réaction de ses joueurs : « Cela peut être un piège si on ne se remet pas la tête à l’endroit après ce match d’Auxerre. Si on pense au fait que Valenciennes est dernier et a marqué dix buts depuis le début de la saison et que ça va être une partie de plaisir pour nous, on a tout faux. Il faut lutter contre ça et chercher à se rattraper par rapport à ce match qui est tout frais. Il faut réenclencher une dynamique. Même si c’est la trêve, au moins, qu’on puisse partir en vacances l’esprit tranquille. L’objectif est d’atteindre les 30 points, on a cette possibilité. Ce serait une bonne chose pour la première partie de saison. »

Une rencontre qui vient à point nommé pour l’ACA afin de ne pas terminer sur une mauvaise note après cette rencontre ratée à Auxerre. Malheureusement, pour le staff acéiste, l’hécatombe de joueurs absents se poursuit. Chanot expulsé à l’Abbé Deschamps manquera donc la dernière rencontre de l’année. Avec l’absence prolongée d’Avinel, c’est toute la défense centrale titulaire qui sera donc sur le flanc. Aux côtés de Vidal, c’est peut-être le jeune Khelifa qui pourrait débuter la rencontre. Au milieu de terrain, Marchetti toujours blessé, ne pourra pas tenir sa place mais Olivier Pantaloni pourra de nouveau compter sur Nouri, remis sur pied. En attaque, Touzghar, Bammou et Jacob, un temps incertain, devraient tenir leur rang.



Michel toujours blessé, François-Joseph Sollacaro, frustré après le match à Auxerre, débutera lui dans les buts ajacciens : « C’est un sentiment de frustration. On a le sentiment de donner deux buts à Auxerre. Sur le premier but, on n’est pas concentrés et on prend ce but qui nous tue. On avait bien commencé le match, c’est dommage. On s’est parlé après le match à Auxerre. On s'est dit qu’il fallait passer à autre chose et enchainer face à Valenciennes pour atteindre la barre des 30 points. On veut aussi garder notre série d’invincibilité à domicile avant la trêve ».

Malgré la mauvaise opération à Auxerre, 7e du championnat avec 27 points, l’AC Ajaccio a toujours l’occasion de se rapprocher du trio de tête en cas de victoire ce mardi soir face à Valenciennes. Face à une équipe qui accumule les mauvais résultats, les Acéistes devront se méfier et rester sérieux pour garder leur invincibilité à domicile dans ce championnat de Ligue 2.

Le groupe ajaccien demain face à Valenciennes (20h45)