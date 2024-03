Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Un naufrage collectif"

La réaction des entraîneurs



Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : " C'est une soirée cauchemardesque. On a pas réussi à retrouver ce qu'on a l'habitude de faire, notamment à domicile. On est passés au travers. On a manqué de tout, d'engagement, de justesse, de technique, de caractère, d'envie. L'égalisation juste avant la mi-temps est logique. Je pensais qu'on allait réagir en 2e mi-temps, mais on était complètement à côté de la plaque. L'addition aurait pu être plus lourde. On est en train de glisser dans le classement, il faut très vite se ressaisir pour prendre conscience et retrouver du caractère. Il faut maintenant prendre des points pour se maintenir. Le Top 5, c'est fini, il faut plus regarder derrière que devant. Il faut rester lucides. Les causes du comportement de l'équipe sont difficiles et explicables. Quand on perd comme cela contre le 19e du championnat, il y a de quoi s'inquiéter. On a pris 2 points en 4 matchs, c'est trop peu, il faut avoir une réaction immédiate. Concernant les sifflets contre Mathieu Michel, je pense que, ce soir, c'est avant tout un naufrage collectif. Il n'est pas le responsable de la défaite de ce soir".



Laurent Guyot (Annecy) : "Je suis très content d'avoir gagné. C'était compliqué de venir gagner ici, mais on a fait le match qu'il fallait. On a eu la capacité de revenir au score de suite et c'est là que le match s'est joué. Mentalement on a été costauds. Il va falloir gagner d'autres matchs pour espérer se maintenir. C'est un groupe qui continue d'apprendre. Il n'y a pas de fatalité, c'est comme cela qu'on va y arriver. J'ai un groupe qui se bat et qui avance. Les recrues du mercato commencent à nous apporter beaucoup, je pense notamment à Djoco. On n’a pas d'autre choix que de se donner à 150%".