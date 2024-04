Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Il manque encore quelques points pour assurer le maintien"

La réaction des entraîneurs





​

Olivier Pantaloni (Ajaccio)

"On avait senti du mieux après le match de Pau et on avait senti toute la semaine cette volonté de réagir. Cela s'est traduit par beaucoup de générosité cet après-midi. On a empêché cette équipe de jouer et on a été très efficaces, contrairement aux derniers matchs, face à une belle équipe de Saint-Étienne. C'était important de regagner ici, car on restait sur 2 revers consécutifs. Cette équipe a un potentiel et on peut nourrir quelques regrets. Il manque encore des points, mais la dynamique s'est inversée. François-Joseph Sollacaro nous a beaucoup soulagés, notamment dans le domaine aérien, il a fait un match parfait. En seconde mi-temps, on a un peu reculé, mais on a su garder notre solidité. Face à un adversaire de cette qualité, si on n’est pas attentifs et qu'on ne met pas d'intensité, on peut se retrouver hors de position rapidement. On est très satisfaits de notre performance. Le mental est important dans tous les sports et on peut s'en apercevoir ce soir. Il ne faut pas relâcher la pression et remettre un coup de collier. 42 points ce n'est pas suffisant pour se maintenir et nous devons faire en sorte de gagner les derniers points qui nous manquent, car le maintien se jouera à 44-45 points".



Olivier Dall'Oglio (St Etienne)

"Il y a eu pas mal de circonstances défavorables pendant ce match. On est passés complètement au travers de la première mi-temps avec beaucoup de perte de balle et on a pas su mettre de rythme. En seconde mi-temps, on a été un peu plus conquérants dans l'état d'esprit même si j'aurais aimé qu'on soit plus dangereux devant le but. Ce n’était pas un grand match de notre part. On savait que cela allait être difficile. On n’a pas assez gagné de duels. On se fait punir logiquement sur la première mi-temps. On doit faire avec les erreurs d'arbitrage. Sur le penalty, il y a de quoi rigoler. On aura d'autres situations délicates et il faudra mieux les gérer. On perd aussi Ibrahim Sissokho avant le match sur une blessure au mollet. On aura besoin de tout le monde. On n’est pas invincibles, on a été gênés cet après-midi face à une équipe d'Ajaccio difficile à manœuvrer".