Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Déçu de ne pas avoir gagné ce match"

Olivier Pantaloni

« Je suis satisfait du comportement de l'équipe face à une équipe très dangereuse, qui était 2e du championnat. Mais je suis déçu sur le plan comptable. On les a empêchés de jouer en allant les pressant haut. On rate une occasion en or avec Touré en première mi-temps. Sur le contenu du match, c'est dommage qu'on n’ait pas réussi à gagner ce match. Nous avons beaucoup de blessés et nous avions un banc très jeune. Quand on voit le banc d'Angers, on est un peu envieux. De manière générale, quand on essaye de remplacer les titulaires, ils le font très bien. Nous avons bien contenu leurs attaquants. On a gagné la bataille du milieu de terrain. Mais, il fallut rester très attentifs face à une équipe aussi bonne qu'Angers. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. Je pense qu'il faut aussi d'abord penser à assurer le maintien. On ne manque pas d'ambition, mais il ne faut tomber dans une certaine suffisance. La rigueur est indispensable. J'espère que Touzghar et Avinel seront normalement de retour contre Laval mardi ».



Alexandre Dujeux

« On prend un point et c’est très bien. On a été gênés par le pressing ajaccien. C’est un bon résultat, on ne méritait pas de gagner. Ils avaient un plan de jeu qui nous a embêtés. On a réagi en 2e mi-temps, on était mieux, on a eu quelques occasions, mais le match nul est bon. Nous n’avons pas lâché les ballons assez vite, notamment en première mi-temps. On a fait preuve de caractère, on était dans le match. C’est un championnat dur et il faut rappeler que l’ACA est invaincu à domicile. Cela a été difficile pour nous face à un adversaire qui a un très bon milieu de terrain avec Marchetti, Jabol et Mangani. Nous avons abusé de longs ballons en première mi-temps, car nous avons été bousculés comme rarement cette année. Diony était trop esseulé en première période et c’était difficile pour lui aussi. L’entrée de Niane nous a permis d’être un peu plus dangereux, notamment en seconde période ».