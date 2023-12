Ligue 2 - Olivier Pantaloni : "Battre le leader ? Une belle récompense"

Olivier Pantaloni (entraîneur de l’ACA) : « Nous avons eu du mal à entrer dans le match et à mettre du rythme. Nous sommes allés les chercher haut. C’est une équipe qui met beaucoup d’intensité. C’était un match très difficile sur un terrain difficile. Mais, c’est avant tout une récompense pour le club, notamment après les efforts du match à Angers. L’équipe était remaniée, mais tout le monde a su se mobiliser pour ce match. Tous les joueurs ont répondu présents. Avec 27 points, on dira que c’est une première partie de saison intéressante. On prend de la marge par rapport aux équipes en difficulté. C’est important de rester intraitable à domicile, notamment dans la perspective de notre objectif de maintien. Les joueurs ont donné le maximum. Maintenant, il faut bien récupérer dans l’optique du match de Coupe de France. Il y aura quelques retours dans le groupe. L’objectif c’est la qualification samedi pour être présent en 32e de finale début janvier ».



Olivier Frapolli (entraîneur de Laval) : « On est frustrés. C’était un match fermé. Aucune occasion en première période pour les deux équipes. On en a une seule en seconde mi-temps. On estime que le ballon n’est pas rentré sur le but ajaccien. On est tombés sur une équipe accrocheuse. Il n’y a rien de déshonorant. Nous sommes 2e et non plus leader, c’est anecdotique, on aurait signé pour être là en début de saison. C’était très difficile, ils ont bien défendu. Ce match bascule sur un coup de pied arrêté. C’est dommage, mais c’est ainsi. On commence à avoir un peu de fatigue aussi. Il faudrait être plus efficace ».