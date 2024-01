Ligue 2 - Mercato : l'AC Ajaccio engage Al Hassan Touré

L’AC Ajaccio poursuit mon mercato d’hiver. Après l’arrivée de Josué Escartin sous forme de prêt en provenance de Brest, le club ajaccien a annoncé hier soir l’arrivée d’un ailier de 23 ans, Al Hassan Touré, natif de Guinée, mais de nationalité australienne. Le joueur formé à Adelaïde arrive en provenance du club de deuxième division turque, Sanliurfaspor. Il y était prêté par un autre club du championnat, Eyüpspor, depuis le mois de juillet. Avec le départ de Yacine Bammou à la trêve, le club rouge et blanc était à la recherche de renforts en attaque.



« Un joueur puissant et rapide »

Al Hassan Touré a d’abord évolué en Australie dans les clubs Adelaide United et MacArthur avant de rejoindre la Turquie où il a évolué sous les couleurs de Sanliurfaspor. Johan Cavalli, directeur sportif, nous parle de son profil : « Al Hassan est un joueur qui a de la puissance et de la vitesse pour jouer sur l’aile. Il a aussi une aisance technique qui lui permet d’avoir une belle qualité de centre. C’est un profil offensif à la Cyrille Bayala, on a attendu le mercato d’hiver pour le remplacer. Al Hassan a disputé son dernier match le 26 décembre en Turquie, il est prêt tout de suite. Il lui faudra certainement un petit peu d’adaptation, mais c’est un joueur que je suivais déjà l’année dernière et qui a pu se libérer. Voilà pour ce premier renfort offensif ». Un autre renfort offensif est attendu ces prochains jours à Ajaccio.