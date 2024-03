Ligue 2 - Lilian Laslandes, co-entraineur du SCB : "Ça passera par la concentration et la rigueur"

«La 1ère des choses est d’éviter les erreurs individuelles et collectives commises à Troyes » souligne Michè Moretti, co-entraineur du Sporting. « On doit aussi s’appuyer sur nos bons matchs réalisés contre Angers, l’ACA ou Auxerre. Avec Lilian on travaille sur cette inconstance des résultats, on serre des vis et des boulons mais ce n’est pas évident. Face à St Etienne on doit mettre la pression, les faire démarrer le match dans le doute, les empêcher de développer leur jeu car c’est une équipe flamboyante, les faire déjouer. Ne pas oublier nos valeurs, renforcer nos principes qui ont marché ».



Si dans la semaine le président Claude Ferrandi avait appelé les supporters à se mobiliser pour aider l’équipe à remporter ses 5 dernières rencontres qui restent à domicile pour Lilian Laslandes, c’est impératif aussi tout soulignant que le Sporting pouvait aussi glaner des points à l’extérieur : «Le maintien ne passera pas que sur les 5 matchs à domicile car on est capable de prendre aussi des points à l’extérieur, les joueurs l’ont prouvé. Cela passe par la concentration et la rigueur. Si on joue avec une certaine pression, il faut savoir que les autres équipes, jusqu’à la 9ème place tremblent également. Ça va être un championnat très intéressant jusqu’à la fin. St Etienne est certes en confiance mais parfois on peut dérailler et on va les pousser à dérailler, les déstabiliser».

Joueur cadre malgré son jeune âge, Florian Bohnert est conscient de la pression. « C’est normal qu’il y ait de la pression mais je pense que tout le monde sait la gérer. On l’a vu contre l’ACA et on a gagné. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Depuis le changement de coach on a été assez performants mais il y a des matchs où ça fonctionne et d’autres non. On doit tout faire pour sauver le club ».



Pour cette rencontre les coachs devront composer sans Ducrocq, suspendu, Traoré, Tomi blessés et Charbonnier, clause de transfert.