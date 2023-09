Ligue 2 : Les Bastiais prêts pour danser le tango lavallois

Boucher - Fabri

Tavares - Dramé - Bohnert - Yapi - Keita - Roncaglia

Ducrocq - Janneh - Vincent - Lienard - Maggiotti

Alfarela - Conte - Santelli - Djoco - Lega - Bianchini

« Ce sera un bon match de Ligue 2 » annonce Régis Brouard, l’entraineur du Sporting. « C’est une équipe qui joue avec un bloc très bas. Ce sera un match pénible où il faudra être patient, où il faudra trouver des espaces, où il y aura beaucoup de déchets. C’est une équipe compliquée à manœuvrer qui est très dangereuse sur coups de pied arrêtés ».Durant ces 15 jours de trêve internationale les Bastiais n’ont pas chômé. « La 1semaine on a souvent doublé les entrainements, on a augmenté la charge de travail avant de revenir à un rythme normal la 2semaine ».Pour cette rencontre le technicien bastiais disposera de tout son groupe excepté Johny Placide, toujours suspendu, et d’une des trois nouvelles recrues, Charles Traoré, pas encore apte à intégrer le groupe. « Les deux autres recrues sont aptes et se sont bien intégrées. Cela laisse des possibilités mais on va rester dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début. On était dans l’urgence et le club a fait ce qu’il fallait pour palier le manque défensif. Ça va donner de la concurrence c’est bien. »La concurrence, Florian Bohnert voit ça d’un bon œil. «L’arrivée de nouveaux défenseurs va faire progresser le groupe ». Face à Laval, le luxembourgeois s’attend à un match difficile. « Cette équipe est en confiance mais nous on doit gagner, continuer à grimper, emmagasiner des points pour la suite. On doit rester invincible à domicile ».Avec cette rencontre à domicile, le Sporting va entrer dans un cycle court de 5 matchs : 3 à domicile et deux à l’extérieur avant une nouvelle trêve. « On s’est fixé un objectif assez haut avec déjà se faire respecter à domicile » souligne Régis Brouard.Pour la petite histoire, les joueurs mayennais au maillot tango (rouge-orangé) retrouveront à cette occasion dans le camp turchinu leur ancien coéquipier Julien Maggiotti. Débutera-t-il ? « C’est toujours compliqué pour un joueur de jouer contre ses anciens coéquipiers. Julien, avant sa blessure, avait fait beaucoup de bonnes choses avec eux. On en a discuté tous les deux » indique l’entraineur bastiais.