Ligue 2 – L’ACA veut rester invaincu chez le leader caennais

« Cette rencontre n’arrive peut-être pas au bon moment. En match de préparation, nous avions livré une bonne prestation face à cette équipe mais nous étions au complet. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas demain ». C’est par ces mots qu’Olivier Pantaloni, fataliste, a pris la parole en conférence de presse pour annoncer les pépins physiques qui s’accumulent depuis maintenant la reprise au sein de l’effectif ajaccien. « Malgré tout, nous y allons avec le même état d’esprit, celui de rester invaincu ». Le match de Bordeaux a visiblement laissé des traces puisqu’outre Benhaim suspendu, Tim Jabol et le capitaine Vincent Marchetti ont rejoint la liste des blessés.

Seul retour de blessure, Ben Hamed Touré. Une maigre consolation pour Olivier Pantaloni, qui a décidé de tirer la sonnette d’alarme concernant l’état des terrains d’entrainement : « De toute façon, l’explication à cette cascade de blessures est simple : il s’agit de l’état de nos terrains d’entrainement ! Nous nous entrainons sur un champ marécageux. Je n’ai pas d’autres termes pour le décrire. Forcément, c’est difficile pour le staff et les joueurs. Il est très compliqué pour nous de proposer des exercices car nous avons toujours des craintes par rapport aux blessures. Le médecin nous a confirmé que la préparation était bien calibrée. C’est indigne d’un club, même de Division d’honneur ! ». Visiblement, l’entreprise chargé de l’entretien de cette pelouse n’a pas encore trouvé les bons remèdes pour remettre en correctement en état, l’aire de jeu ajaccienne, pourtant plaquée il y a seulement un an.

Amer, le coach acéiste n’ira toutefois pas en victime expiatoire du côté de Caen, fort d’une solidité défensive retrouvée (1 seul but encaissé en trois matchs) : « Nous avons une équipe qui défend très bien même si nous avons souffert face à Bordeaux. Hormis, le but encaissé très rapidement face à Rodez au bout de six minutes, nous sommes en effet sur une bonne dynamique de ce point de vue-là. Maintenant, j’aimerais qu’on produise plus de jeu comme nous l’avons fait lors des matchs de préparation. On a retrouvé une équipe de caractère, on sent un groupe concerné, qui a envie de bien faire et qui va lutter sur toutes les rencontres ».

Le groupe de l’ACA demain à Caen

Lutter, il le faudra forcément face au leader caennais, entraîné par Jean-Marc Furlan, qui a remporté ses trois premiers matchs sur le même score (2-0) et qui s’annonce comme un des favoris à l’accession : « C’est une équipe qui aime avoir la possession de balle, faire courir l’adversaire, user et avec une qualité technique qui leur permet de se créer beaucoup d’occasions. On sait qu’on va souffrir mais il va falloir réussir à leur poser des problèmes ».Enfin, Olivier Pantaloni, s’est exprimé sur les incidents face à Bordeaux, qui ont entraîné la fermeture du stade François-Coty jusqu’à nouvel ordre et qui pourrait durer dans un mauvais scénario jusqu’au derby face au SC Bastia inclus : « Il y a sûrement des torts au niveau du club, on peut assumer notre part. Mais, il y a des responsabilités beaucoup plus importantes, notamment au niveau de la Préfecture. J’aurais aimé qu’elle prenne ses responsabilités et qu’elle dise qu’elle a commis des erreurs. En tout cas, il faudra se servir de cette frustration pour faire des résultats. On verra plus tard quelles seront les sanctions ».Des sanctions éventuelles qui seront dévoilées le 6 septembre prochain. En attendant, l’ACA tentera demain de ramener un bon résultat face à Caen. Ce serait la meilleure réponse possible.Michel, Quilicchini, Alphonse, Avinel, Khelifa, Vidal, Strata, Abergel, Mangani, Puch, Bammou, Bayala, Chegra, Soumano, Touré, Nouri, Everson, El Idrissy