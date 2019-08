Ligue 2 : Deux joueurs de l'Olympiakos arrivent à l'ACA

On connaît Abdoulaye Keita à l'ACA. Le milieu de terrain était en effet à durant la saison 2017-2018 au terme de laquelle l’équipe avait terminé 3 ème du championnat).

Arrivé en janvier 2018, il avait pris part à 9 rencontres et avait apporté toutes ses qualités au milieu de terrain avant de s’envoler pour le club grec de l’Olympiakos où Mady Camara et Pape Cissé évoluent actuellement.

"Âgé de 25 ans, le Malien retrouvera la cité impériale et un club qu’il connait bien avec pour ambition d’enrichir un petit peu plus le groupe" peut on lire su le site internet du club.

Toujours sur le site de l'ACA on indique que Hugo Cuypers, "est un attaquant belge très prometteur. Âgé de 22 ans seulement, il était l’espoir du Standard de Liège avant de rejoindre la Grèce où il a terminé meilleur buteur de D2 (22 buts avec Ergotelis). Il est repéré et recruté ensuite par le plus grand club du pays, l’Olympiakos, qui décide aujourd’hui de le prêter à l’ACA."

Les deux joueurs passeront leur visite médicale mardi à Ajaccio.