Ligue 2 - AC Ajaccio : Faire preuve de rigueur à Quevilly-Rouen

Malgré plusieurs occasions de but, l’AC Ajaccio a dû se contenter d’un match nul samedi dernier face à Rodez. Un résultat qui a déçu Olivier Pantaloni, son entraîneur, toujours un peu amer en conférence de presse, après l’ouverture du score encaissée trop rapidement à son goût : « J’attends plus de rigueur défensive pour exister dans le championnat, mais face à Rodez, on peut surtout regretter le manque d’efficacité, car nous avons eu beaucoup d’occasions de but, que nous n’avons pas su exploiter. Demain à Quevilly, il va falloir faire preuve de rigueur, et il sera important de ne pas prendre le premier but. Après, cela ne veut pas dire qu’on ne va pas jouer et qu’on y va pour descendre.C’est un championnat qui s’annonce très difficile. Toutes les équipes vont s’accrocher. C’est sûr que lorsqu’on voit Pau qui bat Bordeaux, on s’aperçoit qu’il est primordial d’ouvrir le score, comme nous avons pu nous en faire les frais face à Rodez. L’équipe qui encaisse est obligée de se livrer davantage et de libérer des espaces et ce qui est arrivé samedi dernier même si, au final, nous avons pu revenir au score ».



Le club à la recherche d’un défenseur central



Face à Quevilly-Rouen, ce samedi en déplacement, une équipe réputée physique, l’entraîneur ajaccien, sait que la rencontre s’annonce serrée face à un coriace adversaire : « C’est une équipe athlétique avec beaucoup de joueurs à plus de 1,90 mètre. C’est une équipe qui reste sur une très belle fin de championnat avec notamment une 4e place et qui pratique un jeu intéressant. Elle est difficile à manœuvrer. C’est une équipe type de Ligue 2, qui se bat sur tous les ballons et qui essaye de profiter de la moindre occasion pour ouvrir le score. C’est un match qui s’annonce âpre ».



Un match où il faudra pourtant ramener des points après le match nul face à Rodez, et ce malgré la perte d’un élément important avec le transfert de Fernand Mayembo qui va rejoindre Hapoël Haïfa en Israël, au grand dam d’Olivier Pantaloni : « Le retour de Cédric Avinel est important, mais c’est vrai que nous avons fait la préparation avec Mayembo et qu’il était important au sein de notre effectif. C’est le lot de toutes les équipes de perdre des joueurs à tout moment de la saison. Cédric (Avinel) et Clément (Vidal) ont toute ma confiance pour pallier à ce départ. Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de joueurs avec un profil qui nous intéresse pour le remplacer d’autant qu’Oumar Gonzalez ne va pas tarder à faire son retour. Le mercato va durer encore 15 jours, nous allons prendre notre temps ».



Arrivé à l’intersaison, Yacine Bammou sera lui du voyage demain en Normandie et se veut optimiste avant cette deuxième rencontre : « On reste sur une belle impression face à Rodez, mais nous avons encore des choses à peaufiner et des automatismes à trouver. On va là-bas pour s’imposer. Nous avons fait une grosse préparation et je suis sûr que les bons résultats vont arriver rapidement ».



Le groupe de l’AC Ajaccio

Michel, Sollacaro, Alphonse, Benhaim, Youssouf, Avinel, Vidal, Quemper, Mangani, Jabol, Marchetti, Puch, Nouri, Touzghar, Bammou, Soumano, Bayala, Chegra