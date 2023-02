Ligue 1 - L’ACA dominé par Nantes (0-2)

Gagner pour sortir de la zone rouge, tel est l’objectif de l’ACA qui reçoit des Canaris au statut de favori. Des Ajacciens qui débutent parfaitement avec un bloc équipe bien en place. En face, les Nantais semblent peu enclins à prendre des risques et se contentent d’évoluer en contre. Peu à peu, les Ajacciens commencent à prendre le dessus dans l’entre-jeu. Passifs, les Nantais éprouvent des difficultés dans la relance. L’ACA insiste et sur un ballon récupéré par Baretto, Bayala s’avance et frappe de l’intérieur du pied droit. Le ballon heurte la transversale de Lafont, battu sur ce coup (16e). Une action qui met les Ajacciens sur les bons rails tout en leur donnant confiance. Etouffés, les visiteurs jouent en mode « petit bras » et l’ACA continue avec la même détermination. Coup dur, peu avant la demi-heure de jeu, la sortie de Vincent Marchetti, touché dans un choc avec Hadjam et remplacé par Paolo Lebas, dont c’est le baptême du feu en Ligue 1 (26e). Face à cette adversité, l’ACA redouble d’efforts et n’a pas trop de difficulté à contenir l’équipe nantaise.



L’ACA plie à l’heure de jeu

Au retour des vestiaires, le combat semble plus difficile pour des Ajacciens qui ont beaucoup donné au cours du premier acte. Cela n’empêche pas Barreto de tenter une superbe volée (53e) ou Belaïli d’enchaîner contrôle-frappe enroulée du droit (60e). L’ACA a laissé passé sa chance. Sur un contre, Ganago sert Moutoussamy qui effectue une louche dans la surface ajaccienne. Guessand ajuste Leroy d’une belle volée (64e). Les Ajacciens accusent le coup. Un ressort est cassé et malgré une bonne volonté évidente, ils plient une deuxième fois sur un tir de Blas repoussé par Diallo de la main. Après vérification de la VAR, M.Buquet désigne le point de pénalty. Blas se fait justice lui-même. Nouvelle défaite pour des Ajacciens qui vont se déplacer deux fois consécutivement à Nice et Lorient.