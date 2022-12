Ligue 1 : Face à Angers SCO, l'ACA souhaite "reprendre sa marche en avant tout de suite"

⚽️ 𝑼 𝑮𝑹𝑼𝑷𝑷𝑼 𝑨𝑰𝑨𝑪𝑪𝑰𝑵𝑼



L'ACA, est actuellement en 18e position avec une seule unité de retard sur les premières équipes non relégables. Déterminée à sortir de la zone rouge du tableau, l’ACA a repris confiance lors des 6 dernières journées en s'inclinant qu’à 2 reprises sur la pelouse d’Auxerre (1-0) et lors de la réception d’un PSG qui domine le championnat (0-3).Avec une équipe amputée d'une bonne partie de ses joueurs pour raisons médicales - Kevin Spadanuda (contracture), Michaël Barreto (déchirure cuisse), Romain Hamouma (mollet) et Jean Botué (élongation) - ou pour suspension - Cédric Avinel, Oumar Gonzalez, Clément Vidal et Youssouf Koné, suspendus sont indisponibles. - Olivier Pantaloni a fait appel à Leroy, Sollacaro - Alphonse, Diallo, Mayembo, Youssouf, Khelifa - Coutadeur, Laçi, Mangani, Marchetti, Bayala, Nouri - Belaïli, El Idrissy, Moussiti-Oko, Touzghar, Levine, Chabrolle pour ce match face aux Angevins.