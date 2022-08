Ligue 1, AC Ajaccio-Lille : Pour Olivier Pantaloni "il faut se libérer"

La rédaction le Vendredi 26 Août 2022 à 15:36

Avant la réception du LOSC ce vendredi 26 aout à 21 heures au stade François-Coty pour la 4ème journée de Ligue 1, le coach de l'AC Ajaccio Olivier Pantaloni et le gardien Benjamin Leroy se sont exprimés devant la presse pour faire le point sur le match de ce soir et les débuts de ce cette saison. Lors des 3 premières rencontres, le club acèiste n’a pas encore connu la victoire pour un bilan de 1 match nul et 2 défaites. Un point pris qui permet à l’AC Ajaccio de s’afficher à la dix-huitième place du classement à l’heure d’entamer cette nouvelle journée.

"Il ne faut pas être timide, il faut se libérer et se lâcher en jouant avec nos qualités" selon le coach



Retrouvez le point presse en vidéo