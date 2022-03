Levée du statut de DPS du commando Erignac : Les réactions politiques en Corse

C’est un petit pas que nous prenons en compte d’un point de vue politique. Je voudrais avoir, d’abord, une pensée pour les familles de tous les patriotes qui ont été incarcérés dans les geôles de l’hexagone depuis maintenant près d’un demi-siècle, et qui ont subi, par conséquent, cette triple peine, et plus particulièrement pour mon ami Antoine Alessandri. Il faut rappeler à tout le monde que l’État ne fait qu’appliquer le droit, ce droit que nous lui demandons sans répit d’appliquer depuis cinq ans, notamment pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi qui ont déjà effectué 23 ans de prison et sont conditionnables depuis cinq ans. Cela fait, donc, cinq ans que ce statut aurait dû être levé, sachant que l’institution judiciaire est déjà intervenue dans ce sens. Ensuite, la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna est juste l’étincelle qui a mis le feu aux poudres, mais le problème est beaucoup plus profond. Cela fait sept ans que la majorité territoriale nationaliste, la précédente et l’actuelle, n’est pas prise en compte par l’Etat au niveau de ses revendications. La jeunesse ne va pas s'arrêter à ce simple geste, et nous non plus d’ailleurs ! La jeunesse, aujourd’hui, n’en peut plus, elle n’a plus accès à sa terre, elle ne peut plus se loger, penser sereinement à l’avenir, elle attend des actes forts, notamment pour lutter contre la spéculation immobilière et permettre l’accès au foncier et au logement, ce qui est une urgence.



Nous restons ferme sur les trois points validés lors de la coordination de Corti, à savoir toute la vérité sur la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna, la libération pure et simple de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi, qui doit s’enchaîner très rapidement. Et bien entendu, la reconnaissance du peuple corse à travers des discussions officielles avec le président de l’Exécutif de la Collectivité de Corse et toute l’assemblée de Corse dans ses différentes composantes. Des discussions que Paris doit engager rapidement, notamment sur le statut de résident, le bilinguisme et sur tous les problèmes qui sont soulevés depuis sept ans par les différentes majorités nationalistes. Il est temps que le Président de la République, qui s’était engagé auprès du Président de l’Exécutif en 2017 à ouvrir un véritable dialogue pour la Corse, tienne enfin ses promesses. Aujourd’hui, nous sommes obligés de constater qu’on a plus avancé en sept jours de violence qu’en sept ans de pourparlers et de négociations. C’est un constat dangereux même pour l’État ! Que ce soit pour la Corse ou demain pour d’autres thématiques au niveau national français. Il nous reste un mois avant l’élection présidentielle, on ne doit surtout pas relâcher la pression. De nouvelles forces rejoignent la mobilisation, notamment des syndicats, le STC et même la CGT qui a appelé à manifester, également les socioprofessionnels. Il faut que la mobilisation continue et que l’unité soit au rendez-vous dimanche et les jours qui vont suivre. Nous attendons aussi l’arrêt des poursuites pour tous les jeunes qui ont été mis en garde à vue depuis le début de la mobilisation et qui, dans la plupart en plus, ont été mutilés. On le dit clairement : on n’acceptera jamais qu’ils soient mis en examen ! ».