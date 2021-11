Letia-Saint-Roch : la mort de Luc Vico

Luc Chiappini, plus connu sous son nom d'artiste "Luc Vico a enchanté de sa belle voix et durant plusieurs années le public qu'il rencontrait à travers l'île mais plus particulièrement dans la région des Deux Sorru, la région dont il était originaire.

C'est là, où, comme beaucoup d'artistes de l'époque le faisaient dans leur région respective, il se produisait souvent à l'occasion des fêtes et des bals de l'été.

Les "scènes" de l'époque c'était cela et c'est sur ces scènes que les artistes entretenaient leur talent.





Courir les villages, les estrades dressées sur la place de Bastia où les lieux festifs d'Ajaccio,étaient, en effet, une nécessité pour tous ceux qui comme Luc Vico voulaient vivre un peu des qualités que leur avait octroyé la nature.

Le chanteur à la voix chaude avait aussi enregistré nombre de tires que l'on peut trouver rassemblés sur YouTube.





La levée de corps de Luc Vico aura lieu ce lundi 29 novembre 2021 à 13h30 à l'espace Pichetti/

Une cérémonie religieuse sera célébrée à 15 heures en l'Eglise de Letia-Saint Roch.

L'inhumation suivra au caveau familial.