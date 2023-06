LesViesDanse : Ajaccio aux rythmes de la danse contemporaine du 18 au 23 juin

Pendant cinq jours, le festival offrira aux spectateurs une'immersion dans la danse contemporaine sur le thème de l'Espace. Les représentations auront lieu à différents endroits de la ville, allant de la Zone À Danser (Z.A.D) située sur les hauteurs de Pietralba, aux espaces publics des quartiers de Les Cannes et Les Salines, en passant par des sites en plein maquis à proximité de la Z.A.D. Cet événement sera l'occasion pour des danseurs contemporains, tels que Deborah Lombardo et Mathéa Rafini, originaires de Corse ou d'ailleurs, de se réunir pour présenter plusieurs spectacles et animer des ateliers pratiques. « LesViesDanse permet aux artistes de se rencontrer et de partir à la rencontre du public », explique Michèle Éttori, danseuse et chorégraphe de la Compagnie Vialuni.



Le festival prévoit également des moments de partage et d'apprentissage. Deux ateliers seront proposés, permettant aux amateurs de découvrir la danse contemporaine grâce à des chorégraphes. Ces sessions offriront un espace d'échange tout en permettant aux participants de plonger dans l'univers de la danse contemporaine. « C'est l'occasion de faire découvrir le contemporain et la diversité de cette forme d'expression », se réjouit Michèle. Par ailleurs, le festival sera l'opportunité pour les compagnies de danse de présenter en avant-première leurs nouvelles créations, ainsi que de donner carte blanche à des compagnies telles que La Danzateria de Bastia et Bal'Dilà d'Ajaccio, quelques jours avant la présentation au public de leur pièce "Extime".



À l'écoute des jeunes talents, la compagnie Vialuni s'investit aussi pleinement dans la pratique artistique et culturelle, notamment dans le milieu scolaire et la petite enfance, en organisant des ateliers pédagogiques d'éveil corporel pour les tout-petits.