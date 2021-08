Les vétérans du foot préparent la 1ère édition du Corsica Challenge Lucien Plaza

Sous l’égide du SC Bastia et organisée par Pierre-Paul Plaza, responsable de la section vétérans des Turchini, cette manifestation a un double but : «tout d’abord c’est promouvoir le football chez les vétérans et dans un cadre convivial, organiser des rencontres avec des équipes du continent » - explique Pierre-Paul Plaza, éducateur de longue date, passé par l’Etoile, Borgo et aujourd’hui au SCB. «On devait l’organiser l’an passé en mai, mais elle a du être reportée en raison de la pandémie. Elle se veut aussi un clin d’œil à mon père, Lucien Plaza, ancien joueur de l’AS Monaco ».





Une douzaine d’équipes en lice

12 équipes de 8 joueurs (7 + 1) participeront à ce Challenge qui bien sûr a vocation à être pérennisé et développé une fois que la crise sanitaire sera derrière nous. «La catégorie vétéran est réservée aux joueurs de plus de 35 ans en Corse. Un championnat, géré par la ligue corse, existe avec 4 poules. Sur le continent, il y a aussi les super vétérans pour les plus de 45 ans ». Et pour cette première édition de nombreux clubs du continent ont répondu présent. «Il y aurait pu en avoir encore plus mais le COVID en décide autrement. Ce sont des clubs avec lesquels on a développé des liens d’amitiés au fil de nos déplacements sur le continent lors de tournois» souligne encore PP Plaza.



Aux cotés des clubs de Carcassonne, Les Pennes Mirabeau et Le Havre participeront les clubs locaux du SCB (2 équipes), AS Furiani-Agliani, FC Bastia-Borgo, Ocana, AS Aiaccinu, FC Lupino, AS Chemins de Fer Corses et le Football Jeunesse Étoile de Biguglia. Deux poules de 6 seront constituées. Les trois premiers des poules participeront aux phases finales du dimanche, les 3 derniers à un tournoi honneur afin que toutes les équipes disputent le maximum de matchs.



Le coup d’envoi, samedi aux alentours de 10h30, sera donné par Lucien Plaza et le président du SCB, Claude Ferrandi. En cette période toujours compliquée, le pass sanitaire et le masque seront obligatoires. Dans un espace dédié, une infirmière sera toutefois sur place pour effectuer éventuellement des tests antigéniques avec résultat instantané. En amont, le vendredi soir, des équipes sont d’ores et déjà sur place, une soirée conviviale aura lieu sur le Vieux-Port de Bastia. Pour renforcer le coté convivial, une soirée musicale (jusqu’à 22h) aura lieu le samedi soir au «Country Club » avec le talentueux musicien Jean-Marie Giannelli. «Sur place nous aurons des démonstrations sportives avec le club Kanggo jump, les pomp pom girls et nous mettrons aussi en avant la gastronomie insulaire : veau corse, charcuteries, beignets de fromages, bière artisanale».