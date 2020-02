Les vents violents attisent plusieurs incendies en Haute-Corse

En Haute-Corse la météo complique l'intervention des pompiers sur plusieurs départs de feux.

Ce lundi un incendie s’est déclaré dans le cap Corse à Pietracorbaraprès de 70 hectares étaient partis en fumées. Les violentes rafales ont rendu impossible le décollage des hélicoptères. Sur place ce mardi plusieurs moyens mais le feu n'a pas évolué pendant la nuit.



Plus preoccupano le feu de Rutali-Olmeta di Tuda où 230 hectares ont déjà brulé et où on attend une évolution défavorable de la situation. Le flanc droit est virulent mais inaccessible et il a dépassé la chapelle de Santa Chiara. Actuellement il menace la commune de Borgo. Le feu sur le flanc gauche du Lancone menace de remonter et de sauter la RD62 avec présence de points sensibles.



Ce matin dans la commune d'Olmo on a un nouveau départ important sous une ligne électrique.



L'incendie de Poggio Mezzana n'evolse pas pour le moment.

