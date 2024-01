Les travaux de retrait de l'amiante isolent le Vieux Port de Bastia

En effet, pratiquement tous les établissements ont décidé de baisser le rideau, le temps des travaux. Contacté, un commerçant accepte de témoigner : « Impossible de travailler dans ces conditions. C'est compliqué de venir manger ou de boire un verre face au mur de Berlin et juste derrière Tchernobyl ! » La punchline pourrait sonner comme une macagna, mais elle décrit une triste réalité : « J'étais parti quelques jours, je vais aller voir où ça en est. Mais j'ai eu des collègues qui me disent que les bâches n'ont même pas été installées, enfin pas comme il faut. Sérieusement ? Il faut être fou pour rester ouvert avec des travaux aussi importants. »



Reste à présent à savoir combien de temps ils vont durer ? Ce gérant aimerait le savoir même s'il ne se fait pas trop d'illusions : « On nous a annoncé trois semaines… si tout va bien ! Sans imprévus et sans les intempéries. Avec le vent, la pluie ou je ne sais quoi d'autre, j'ai peur que ça prenne du retard. De toute façon, on n'a pas le choix, on rouvrira au moment du retrait des palissades. En plus, dans l'établissement dont je m'occupe, je n'ai pas d'accès latéral. Pour aller voir si tout va bien, je vais devoir passer par les cuisines du restaurant d'à côté… »

Pour ce qui est d'une éventuelle indemnisation, ce commerçant attend encore des nouvelles : « J'ai su que ça avait été voté à la mairie, mais, pour le moment, personne ne m'a appelé. Ni mes collègues du Port et je peux vous dire que je suis en contact avec la plupart. Ils ont aussi préféré fermer et je les comprends. Le retard pris sur le planning des travaux est vraiment préjudiciable. J'avais prévu des vacances pour mon personnel. Ils les ont évidemment pris à ce moment-là. Cette fois, j'ai dû les mettre en chômage partiel. »



« Un passage obligatoire »

Du côté de la mairie, Natacha Casalta, DGA aménagement et énergie, précise : « Nous sommes entrés dans la phase deux de réaménagement du Vieux-Port. Depuis le 8 janvier a débuté l’opération spécifique de désamiantage. Un matériau qui se trouve sous la chaussée. En fonction de la météo, la durée des travaux devrait durer 4 semaines. Ce qui nous amène, disons, à la première semaine de février. Hormis le Di Vino et le Panda féerique qui n’ont aucun accès latéral et qui donc ont dû fermer par la force des choses, les autres établissements ont fait le choix, ou non, de baisser le rideau. » Elle poursuit : « De notre côté, avec l’entreprise en charge de cette opération sensible, nous avons tout mis en place pour la protection des citoyens. Ainsi, les piétons et les riverains peuvent continuer à emprunter le Vieux-Port en respectant la signalisation. Seuls les ouvriers en contact avec l’amiante sont équipés de combinaison de protection. Nous avons installé des barrières hautes et des bâches de protection. Sur chaque barrière, des brumisateurs permettent de maîtriser le soulèvement de la poussière. Enfin, l’entreprise en charge de ce chantier ainsi que les services de Mairie feront des prélèvements et des analyses régulières. » La DGA rappelle enfin : « C’est un passage obligatoire, il s’agit de travaux courants et réguliers. Concernant les enjeux économiques, lors du Conseil municipal du 21 décembre dernier, nous avons nommé une commission d’indemnisation. Elle sera en charge, à l’issue des travaux et sur présentation des pièces nécessaires, d’examiner les demandes des établissements. »