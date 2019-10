Les travaux de la traversée de Funtanone-di-Vignale se poursuivent

Ainsi que cela a été relaté, depuis le 20 septembre dernier, la circulation est alternée sur la RT20 à Funtanone-di-Vignale .

Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la politique de transports de la Collectivité de Corse, visant à sécuriser et fluidifier l’axe routier Corti - Bastia avec, sur cette zone de la traversée de Funtanone di Vignale, des rectifications de virages, des aménagements afin de sécuriser la voie et l’aménagement de tourne-à-gauche.

Malgré la gêne occasionnée et les embouteillages inhérents à ce chantier, conscients de l'importance à sécuriser cette traversée de Funtanone-di-Vignale confrontée par le passé à de dangereux éboulements, les automobilistes prennent leur mal en patience.

Rectification de virages, sécurisation de la voie et aménagement d'un tourne-à-gauche constituent l'essentiel des travaux actuels.