Les titres de champions de Corse jeunes par équipes décernés ce dimanche à Corte

Les Championnats de Corse jeunes se jouent par équipes de clubs et comprennent deux divisions. Un groupe « Eccellenza », en fonction des résultats de l’année précédente et de la moyenne elo des équipes et un groupe « Onore », en fonction du poids des équipes engagées en début de compétition.Dimanche 27 mars 2022 : Corte – Campus Mariani - Bâtiment UFR droit et sciences socialesHoraires : Ronde 1 : 10h ; Ronde 2 : 11h ; Ronde 3 : 12h ; Ronde 4 : 13h ; Ronde 5 : 14h ; Ronde 6 : 15hAiacciu – Echecs Club Ajaccien 1Bastia – Corsica Chess Club 1Bastia – Corsica Chess Club 1Bastia – Corsica Chess Club 1Corti – I Scacchi di u Centru 1Fulelli – Club d’échecs de Casinca 1Prunelli- Echecs Club du Fium’Orbu 1Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 1Aiacciu – Echecs Club Ajaccien 2Bastia – Corsica Chess Club 4Calvi – Balagna Chess ClubCorti – I Scacchi di u Centru 2Fulelli – Club d’échecs de Casinca 1- Pion 2BPrunelli- Echecs Club du Fium’Orbu 2Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 2Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 3Les titres de champion de Corse et vice-champions seront remis à l'issue de la ronde 6 des différents championnats.Un club peut avoir plusieurs équipes engagées dans le championnat. Les équipes sont composées de 6 jeunes de moins de 16 ans (2 moins de 10 ans, 2 moins de 14 ans, 2 moins de 16 ans). La compétition est organisée selon le système suisse et la cadence des parties est de 25 mn ko par joueur.