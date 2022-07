Les sublimes clichés des fonds marins corses du photographe Pierre-Jean Beaux s'exposent à la Galerie La Rocade

Toujours en binôme, l’homme préfère plonger la nuit, aux alentours de 22h30, pour pouvoir observer la sortie nocturne des poulpes ou des raies . Après le travail, durant le week-end, été comme hiver, ce passionné des fonds marins consacre énormément de temps à passer au crible les eaux corses si bien qu’il a déjà photographié plus de 400 espèces, à présent répertoriées et classées dans son disque dur. « Il y a deux semaines j’ai photographié une raie a igle vachett e , un poisson en danger critique d’extinction », se remémore-t-il.



Rassemblés par la même passion du monde marin, il arrive souvent que Pierre-Jean Beaux plonge avec des scientifiques du centre de recherche Stella Mare et de la Station de Recherches sous-marines et océanographiques de Calvi ( Stareso ). De ce fait, le plongeur amateur connaît désormais si bien les habitants des eaux insulaires, qu’il est même capable de donner leur nom latin. Parfois, il arrive aussi que l’amateur emmène vers les lieux de ses plongées, des scientifiques du continent intéressés par ses découvertes .



Pour découvrir les 200 images tirées des expéditions sous-marines de Pierre-Jean Beaux, rendez-vous dans le centre commercial La Galerie du Géant Furiani du 1er au 31 juillet.