Les sites du conservatoire du littoral de Balagne sous haute surveillance

Ce vendredi 27 mai, les services de la Cdc en charge de l'environnement, en partenariat avec la gendarmerie nationale, ont effectué sur les lieux de stationnements appartenant au conservatoire du littoral , des opérations de surveillances visant le camping sauvage ou encore la circulation d'engins motorisés dans des zones non autorisées."Nous sommes aujourd'hui accompagnés par les hommes de la gendarmerie nationale dans le cadre du partenariat qui existe entre la Cdc et la gendarmerie. Cette opération est la première d'une longue série qui aura lieu tout au long de l'été. Nous effectuons des opérations sur les différents points de stationnement appartenant au conservatoire, afin de prévenir et empêcher certaines pratiques interdites" explique Paul-Vincent Ferrandi, adjoint au chef de service régional, en charge de la Haute-Corse.Après un premier contrôle sur la presque île de la Revelletta, qui n'a révélé aucune infraction, les 2 services se sont rendus en fin de journée au lieu-dit Varcale, commune de Curbara où le parking situé un peu en retrait de la circulation et son chemin de randonnée sont bien souvent propices à ce genre de pratiques non autorisées."Ce sont des lieux où l'on a souvent constaté au cours des années passées, de nombreuses infractions. En avant-saison, nous souhaitions donc prévenir les personnes et réprimer si besoin" ajoute Paul-Vincent Ferrandi.Rappelons que le service de l'environnement de la Cdc est un service assermenté commissionné.





Ce qui est interdit du côté camping dans les zones signalées

" L'arrêté d'interdiction prend effet de 22 heures jusqu'à 6 heures. Il est interdit de s'y installer avec un camping-car ou tout autre véhicule aménagé et adapté au camping ou de faire du bivouac. Certaines pratiques effectuées en dehors des heures autorisées sont considérées comme du camping ou du bivouac. Sont également interdits les engins motorisés sur les endroits aménagés et réservés au stationnement et sur les zones piétonnes balisées" continue l'agent territorial.

Dans le cas où les services relèvent une infraction, les campeurs reçoivent une contravention de 135€ et sont invités à quitter immédiatement les lieux.

Tous les sites de la Cdc seront ainsi ciblés au cours de la saison.





Grande Balagne, de Galeria à L'Ostriconi

" C'est une organisation nouvelle en partenariat avec les services de l'état. Nous faisons de la prévention et de la sensibilisation depuis des années. Aujourd'hui nous passons à la vitesse supérieure. Nous intervenons sur tous les sites aménagés. Sur certains d'entre eux, des travaux sont en cours afin de les réaménager, notamment sur la pointe de Spanu où il y a encore ce genre de pratiques. Notre présence sera beaucoup plus régulière. Nous faisons également un travail auprès des prestataires, comme les loueurs de vans et autres véhicules, en leur disant que sur le site du conservatoire, il y a une certaine la réglementation" précise Paul-Vincent Ferrandi.





Une signalétique mise en évidence afin de clarifier la réglementation à adopter sur les sites. " Ici, à l'entrée du parking, qui appartient au conservatoire du littoral, il y a un panneau qui indique le nom du site, la commune, les différentes interdictions et possibilités ainsi que les arrêtés pris. Généralement, les ganivelles sont assez significatives et rappellent facilement le Conservatoire du Littoral. Nous sommes sur des aménagements qui canalisent naturellement. On évite la signalétique à outrance. Il y a un panneau à l'entrée du site, puis on a des aménagements qui parlent. Après il faut avoir du bon sens. Par exemple, derrière les ganivelles, on ne passe pas. Mais nous sommes là aussi pour rappeler ce genre d'informations.

Les feux et barbecues sont bien évidemment interdits, il n'y a pas non plus de poubelles. Lorsqu'un lieu est propre, il n'y a pas besoin de poubelle" continue Paul-Vincent Ferrandi.





Concernant les sentiers, ceux ouverts par les communautés de communes qui rejoignent ceux du conservatoire du littoral, ce sont des itinéraires balisés et canalisés pour les piétons.

Des opérations en coopération avec les services de l'État sont actuellement en cours de création dans les différentes microrégions de Corse. " La police de l'environnement sera ainsi accompagnée par les hommes de la gendarmerie nationale ou l'Office français de la Biodiversité pour d'autres actions" conclue Paul-Vincent Ferrandi.