Les sapeurs-pompiers de Corse ont célébré la Sainte Barbe

À Bastia à 10 heures, une messe a été célébrée à Notre-Dame de Lourdes, suivie d'une procession conduisant la statue de la sainte jusqu'à la Place Saint-Nicolas. Là, devant le monument aux morts, une cérémonie plus militaire a eu lieu

«Cette cérémonie nous donne l’occasion de nous réunir pour un temps de mémoire» explique le père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes. «A Ste Barbe nous offrons nos vies, nos intentions de prière. A vous qui sauvez des vies, Barbara est là pour vous soutenir dans vos actions de tous les jours. Dans vos missions il y a quelque chose d’extraordinaire. Le bien que vous portez derrière vos uniformes vous le vivez de manière passionnée. Mais cette mission doit s’insérer dans une philosophie de vie. Votre mission ne doit pas s’arrêter aux moments de garde. Le monde a besoin de gens de foi, toutes les fois. En venant vers Ste Barbe, elle vous rappelle ses vertus : fidélité à l‘engagement, l’amour et l’espérance. On ne vous demande pas de devenir des super héros mais d’être des hommes sur qui on peut compter. Que Ste Barbe prie pour vous, pour vos familles qui parfois vous attendent avec anxiété. Ste Barbe est un exemple mais pas à uniquement regarder le 4 décembre, mais régulièrement ».













Après la messe à laquelle assistaient bon nombre d’élus et d’autorités civiles et militaires, la procession a amené Ste Barbe place St Nicolas pour un hommage aux pompiers, plus militaire, en présence là aussi de nombreuses personnalités : Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, Gilles Simeoni, président de l’exécutif, Philippe Peretti, représentant le maire de Bastia. A la revue d’effectifs par le colonel Pierre Pietri, suivirent des remises de médailles, lecture du message du ministre de l’intérieur à l’occasion de cette Ste Barbe, dépôts de gerbes et bénédictions des troupes par le padre George Nicoli.