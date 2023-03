Les sangliers à l'origine de deux accidents de la route en Haute-Corse

Le premier accident a eu lieu sur la route de Santa Severa, dans le Cap, à 21h30. Une femme âgée de 59 ans au volant d'une voiture a percuté un sanglier. Légèrement blessée, elle a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital de Bastia.



Plus tard dans la soirée, un second accident a eu lieu sur la commune de Cervioni. Dans ce cas, une voiture a percuté un ou plusieurs sangliers mais, heureusement, personne n'a été blessé même si le véhicule a été fortement endommagé.