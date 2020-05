Les salles de cinéma voient enfin la lumière

Le 22 juin. Un lundi. Le jour a de quoi étonner… Comment peut-on prendre la décision de faire rouvrir des cinémas un lundi quand on sait que le jour des sorties est le mercredi depuis 1972 ? Étrange. Une décision administrative assez symbolique de la méconnaissance du secteur. Bref. Le plus important dans cette annonce est que le calendrier se précise enfin pour les cinémas. Fermés depuis le 15 mars à minuit, sur décision gouvernementale en réaction à la propagation de l’épidémie de Covid-19, ils peuvent rouvrir leurs portes à compter du 22 juin, « sur l'ensemble du territoire national, a précisé Édouard Philippe, c'est une demande que nous ont fait les exploitants de cinéma eux-mêmes, qui voulaient que la réouverture soit nationale, de façon à pouvoir organiser la programmation des salles »



Il a formulé cette annonce ce jeudi 28 mai dans le cadre de la présentation de la deuxième phase du déconfinement et a ensuite évoqué les mesures sanitaires qui devront être prises lors de la réouverture de ces lieux : « Notre plus grand adversaire, ce sont les très grands rassemblements. […] les exploitants devront proposer et garantir des règles d'usage adaptées, notamment sur la capacité d'accueil et la distanciation physique. […] capables de déterminer les conditions d'organisation de leurs salles, de déambulations, de croisement, de distanciation physique. […] C'est à eux que revient cette responsabilité, et bien entendu les services de l'État les assisteront pour faire en sorte que cette réouverture puisse se passer dans les meilleures conditions » a ainsi indiqué le Premier Ministre. Rappelons que la FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français), qui espérait une ouverture début juillet, a élaboré un guide sanitaire afin de mieux « négocier les modalités de réouverture des cinémas avec les pouvoirs publics. »



Reste maintenant une condition à cette reprise : les films. Beaucoup ont été reportés à la rentrée, en fin d’année voire directement en 2021. Sur le site de référence, Allociné, les premières sorties sont datées au 15 juillet avec notamment deux films : Abou Leila de Amin Sidi-Boumedine et La Daronne de Jean-Paul Salomé. La semaine suivante, deux blockbusters sont prévus sur les écrans : Tenet de Christopher Nolan et Mulan de la firme Disney. Avant cette date ? Presque rien pour le moment. Après cette annonce de l’état, les distributeurs vont pouvoir se remonter les manches et s’attaquer au casse-tête de la programmation pour proposer un nouveau calendrier de sorties à tous ces films restés dans les cartons depuis 3 mois.



En Corse, le Régent, l’Ellipse, le Studio ou encore le Galaxy devraient rapidement se positionner sur leur date d’ouverture et surtout sur les conditions sanitaires imposées, comme chez nos voisins européens (lire plus loin). A partir du 22, du 24 juin ou plus tard ? Peu importe, les spectateurs, eux, semblent en tous cas pressés de retourner dans les salles obscures.