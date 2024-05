Les réserves communales de sécurité civile : vingt ans d’engagement citoyen en Haute-Corse

Les RCSC ont été instituées dans un contexte de renforcement de la sécurité civile en France. Après une série de catastrophes naturelles et industrielles dans les années 1990 et au début des années 2000, le législateur a souhaité développer une réponse plus structurée et intégrée aux risques. La loi de 2004 a ainsi permis de formaliser l'organisation de ces réserves au niveau communal, avec pour objectif de mobiliser des citoyens volontaires pour soutenir les services municipaux lors de crises.



Les missions des RCSC sont variées et s'étendent de la prévention des risques à l'intervention en cas de crise. Parmi leurs principales attributions, on trouve l’information des populations à travers des campagnes de sensibilisation sur les risques locaux, qu'ils soient naturels (inondations, incendies) ou technologiques (accidents industriels). Mais également, l’assistance en cas de crise, ainsi, lors de situations d'urgence, les RCSC apportent un soutien logistique et opérationnel aux équipes municipales et aux services de secours. Comme c’est le cas en été avec les incendies de forêts. Ils peuvent être mobilisés pour des missions de soutien aux sinistrés, de gestion des centres d'accueil ou encore pour participer aux opérations de secours.





L’indéfectible soutien du SIS 2B

Au cours des 20 dernières années, les RCSC ont évolué pour répondre aux nouveaux défis posés par le changement climatique, l'urbanisation croissante et les risques technologiques. Cependant, les RCSC font face à des défis persistants, notamment en termes de recrutement et de financement des équipements. Comme cela a été dit récemment par le président du SIS 2B, M. Hyacinthe Vanni, lors d’une réunion à laquelle les élus et responsables de quatorze réserves communales du Cismonte avaient été conviés : « La collaboration entre nos pompiers et les bénévoles des réserves communales est essentielle pour garantir une réponse rapide et coordonnée en cas d’urgence dans nos territoires. Chacun de vous joue un rôle vital dans la chaîne de secours. Sachez que nous serons toujours à vos côtés ». Reste à savoir si la crise sociétale qui affecte les vocations, permettra la continuité des actions de ces pertinents outils d’assistance et de protection civile.



À l'occasion de ce 20ème anniversaire, les Réserves Communales de Sécurité Civile méritent certainement une reconnaissance pour leur contribution essentielle à la sécurité et à la résilience des communes, aujourd’hui dans l’obligation de réaliser leurs plans communaux de sauvegarde. Ces outils incarnent un modèle de solidarité et d'engagement citoyen qui, face aux défis futurs, continuera de jouer un rôle vital dans la protection et le soutien des populations.