Les recherches pour retrouver Ange Todesco se poursuivent

Pour retrouver l'homme la gendarmerie a organise plusieurs battues et a demandé de l'aide aux personnes qui connaissent le secteur.



Un appel entendu Plus de 50 personnes se sont prêtées volontaires pour aider les militaires à retrouver l'homme disparu le 22 octobre dans le secteur de La Radicale dans la commune de Bastelica. La gendarmerie de Corse a lancé ce vendredi 23 octobre un avis de recherche pour retrouver Ange Todesco disparu depuis la veille. Parti aux champignons, il n'est pas rentré et son véhicule a été retrouvé à Bastelica.Pour retrouver l'homme la gendarmerie a organise plusieurs battues et a demandé de l'aide aux personnes qui connaissent le secteur.

Les chiens piste de la gendarmerie, des nombreux sapeurs-pompiers et la section aérienne du peloton de haute montagne de la gendarmerie d'Ajaccio ont participé aux recherches Les recherches se poursuivent ce samedi 24 octobre 2020. La gendarmerie demandait aux volontaires de se présenter sur le site uniquement à partir de 14h00 pour permettre aux chiens de travailler plus efficacement durant toute la matinée et ne pas perturber leur flair,

Toute personne possédant des informations est priée de contacter la gendarmerie.