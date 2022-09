Les racines corses de Paul Valery : Jean-Guy Talamoni a présenté son ouvrage à Lisula

C'est devant une salle comble que l'auteur a relaté la relation entre Paul Valery,

écrivain,

poète et philosophe français, et la Corse.

Né d'un père

bastiacciu

, et d'une mère génoise, il y a longtemps eu de nombreux débats autour de cette relation, que les critiques qualifiaient de

pessimiste,

voire

inexistante,

avec son île d'origine.

"J'ai travaillé durant plusieurs années, de manière générale sur Paul Valery et la Corse, lorsque j'avais soutenu ma thèse sur la littérature corse " débute Jean-Guy Talamoni . Figurant dans l'anthologie d' Yvia Croce , en tant qu' écrivain corse, la question était de savoir si la Corse était présente dans sa poésie et dans sa littérature. "Dans ce livre je fais le point sur son rapport à la Corse . Il est venu, très rarement, mais il est venu. Je fais également le point sur les rapports qu'il avait avec les Corses de manière générale".



Sollicité à plusieurs reprises par les Corses , de Marseille ou de Paris, Paul Valery a toujours répondu favorablement aux invitations des Corses . "Contrairement à ce qui se disait à une époque, il n'a jamais caché ses origines corses et revendiquait même sa corsité . Il déclarait également que le rôle des Corses nés sur le continent était d'aider les jeunes insulaires qui voulaient faire carrière dans la littérature".



Paul Valery était évidemment en relation avec les Corses , n otamment ceux de sa famille, mais aussi et surtout ave c les auteurs de littérature corse. "Des échanges avec Pierre Leca , Diane de Cuttoli ou encore le conseiller de Mari , dans lesquels il mentionnait son désir de venir s'installer en Corse". Une relation avec la Corse qui est bien fondée, "contrairement à ce que certains ont pu dire ".

"Une Corse bien présente dans ses écrits"

"Il n'a pas fait de poésie sur la Corse, ce qui a pu choquer . Mais j'ai donné quelques coups de sonde dans son œuvre poétique, pour voir ce qu'il pouvait y avoir de corse et ce qui avait été transmis. Comment peut-on imaginer qu'elle ne soit pas présente dans son œuvre alors qu’il y a été élevé par un père corse, né et élevé à Bastia et qui était forcément corsophone ?". Alors si Paul Valery lui-même ne parlait pas corse, c'est une langue que le poète a très certainement entendue à la maison comme l'italien de par sa mère qui était génoise.

Dans son œuvre, on retrouve ainsi de nombreuses traces de langues latines. Des archaïsmes, qui sont des mots qui viennent du latin et que le français a oubliés . "Il utilise le mot-chef p our dire tête et utilis e également des verbes substantives comme dans son vers :" le dire absurde...Des archaïsmes et verbes substantivés que l'on retrouve en italien, mais qui sont également très répandus en corse. Alors pourquoi cela lui viendrait de l'italien et pas du corse ? "