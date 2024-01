Les projets "CNR Education" de Balagne récompensés par le recteur de Corse

.

a souligné Jean-Philippe Agresti, recteur de l’académie de Corse.

Ce mardi, une délégation dirigée par le recteur de l'académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, s'est déplacée dans plusieurs établissements pour soutenir des projets innovants et remettre des prix dans le cadre du programme "Notre École Faisons la Ensemble". Accompagné par des responsables académiques et des représentants locaux, le recteur a commencé sa journée à l'école Loviconi de Calvi, où il a remis un chèque de 30 000€ pour soutenir l'appel à projet "Notre École Faisons la Ensemble" et accompagner les projets d'innovation et de flexibilité pédagogique"Il s'agit de voir comment fonctionne dans nos établissements le Conseil National de la Refondation avec le projet national "Nôtre Ecole Faisons la Ensemble ", porté par le président de la République, initié d’abord sur le grand Marseille puis étendu à tous les territoires. Le travail fait à Calvi autour de l’innovation pédagogique, autour de ces classes flexibles et la création d’une ludothèque mérite ce soutien financier et un soutien aux équipes pédagogiques pour les accompagner dans ces projets d’innovations"La classe flexible d’Anne Sophie Augier est une classe qui a la particularité de s’adapter aux besoins des enfants a expliqué l'enseignante. "Ce sont eux qui vont choisir ce sur quoi ils vont travailler, dans la position et l’endroit dans lesquels ils se sentent le mieux. Ils vont travailler pour eux, quelle que soit la manière adoptée. Mon travail est de sélectionner, de fabriquer, de mettre en place tous ces ateliers qu’ils mèneront en autonomie." Dans le cadre du projet " Nôtres École Faisons la Ensemble", l’école Loviconi a ainsi fait une demande de financement pour l'achat du nouveau matériel destiné aux classes flexibles ainsi que pour le réaménagement de la cour afin de favoriser le bien-être des élèves. "Nous avons reçu un financement de 30 000€ de la part de l’État. C’est une belle avancée et cela va nous permettre d’aller plus loin dans les pratiques flexibles" a précisé de son côté Sébastien Lomelini, instituteur. "Il s’agissait d’évaluer les performances éducatives es des élèves dans le cadre de deux classes réaménagées avec des outils particuliers et des approches pédagogiques particulières. Un projet que nous avons engagé en 2023 dans le cadre d’un appel à projets innovants." L’école de Calvi et celle de Santu Petru di Venacu ont ainsi croisé leurs expériences et travaillé en synergie. "Mon rôle était de coordonner les actions, d’évaluer les engagements et les prises d’initiatives. Il y a une classe de CE2 et une classe de CM2 pour Calvi et la classe unique de Santu Petru du Venacu. Un travail intercirconscriptions pour deux profils totalement différents".À Zilia, un autre projet pédagogique axé sur la découverte des sciences a été présenté par Élodie Lastrajoli, institutrice. Grâce aux fonds d'innovation pédagogique, un laboratoire scientifique a été aménagé pour permettre aux élèves d'explorer et d'expérimenter. Ce projet, intégrant également le numérique, vise à sensibiliser les élèves au développement durable et à favoriser l'apprentissage des matières fondamentales à travers les sciences.



Enfin, au collège Pascal Paoli de Lisula, des améliorations ont été apportées aux espaces de vie pour améliorer le climat scolaire, démontrant ainsi l'engagement des équipes éducatives et des élèves.