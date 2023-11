Les professionnels de la montagne en congrès national à Lisula

" C’est un gros événement pour nous. C’est un congrès où bon nombre de professionnels et représentants de massifs, venus de tout le territoire français se retrouvent. Certains viennent de la Réunion, la Martinique, du Jura, de Savoie " explique Claude Castellani, président du SNAM de Corse.

Lors de ces réunions qui sont uniquement dédiées aux professionnels, les participants peuvent échanger sur les différentes problématiques liées à la profession. D’autres sont cependant ouvertes au public : " Une partie sport santé, avec la question de quelle place peut avoir les accompagnateurs en montagne ou encore le changement climatique avec son influence sur notre profession et des balades gratuites pour tous sont également proposées ".





Diplôme d'État

Les 3 professions dans la session permanente d’alpiniste dépendent du ministère de la Jeunesse et des Sports. Guide de haute montagne, moniteurs de ski et accompagnateur montagnes .Mais pour être accompagnateur en montagne, qui est un titre professionnel, il faut être obligatoirement titulaire d'un diplôme d'État. C’est un diplôme d’état avec une partie probatoire qui est un droit d’accès. Il y a une épreuve d’endurance, de connaissance du milieu, et une course d’orientation.

"Cette année, la session s’est déroulée en Corse avec une vingtaine de reçus. Cela faisait plusieurs années que l’épreuve n’avait pas eu lieu ici. Il faut savoir qu’il est possible de faire 70% de la formation d’accompagnateur sur l’île".

Une fois validé, il y a une première unité de formation qui permet d’exercer dans certaines conditions. Puis il y a 5 autres étapes à passer. "C’est un diplôme qui peut se passer sur 2 ou 3 ans une fois la première validée. Et une fois ce palier validé, l’accompagnateur doit être apte à aller sur tous les terrains, même dans des conditions extrêmes et gérer les éventuels problèmes rencontrés".

Tout au long de sa formation initiale et continue avec le Centre de Formation d’Accompagnateur en Montagne, le stagiaire développe des compétences dans plusieurs domaines. " Il doit pouvoir gérer la création, l'organisation, la gestion, la conduite d’un groupe et l'encadrement d'activités et séjours en montagne et ce tout au long de l'année et pour tous les types de publics, familles, enfants, personnes à mobilité réduite…".



Avoir les connaissances requises quant à la faune, la flore, la géologie

"L’accompagnateur doit savoir interpréter et connaître la météo et les risques qu’elle peut créer. Il lui faut également être formé au secourisme et à la prévention. Pour cette belle profession, l'environnement naturel est bien évidement le principal terrain de jeu. " C’est l’endroit pour transmettre tous notre savoir et notre savoir-faire tel que la physiologie sportive, la nutrition, les techniques d'orientation et de cartographie. Ainsi que tout le côté patrimonial, avec la connaissance culturelle et historique du milieu montagnard".



Quelques chiffres

La profession comptabilise environ 140 diplômés. Un peu moins d’une centaines sont adhérents au syndicat national. Et seul la moitié des professionnels vivent uniquement de ce métier.