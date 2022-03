Les préparatifs avant de se lancer dans la pose d’une cuisine 

L'installation d’une cuisine est loin d’être des travaux banaux. Que ce soit pour casser une cuisine existante, la rénover ou encore installer tout un nouvel équipement dans une nouvelle construction, il faut comprendre par où commencer. Vous l’aurez compris, les préparatifs ne sont pas moins importants que l’installation de la cuisine.Avant même de penser à la pose d’une cuisine, sachez qu’une bonne anticipation de l’agencement de la pièce est un moyen d’entreprendre les travaux correctement. La vérité c’est que selon vos habitudes, l’emplacement de vos différents appareillages sera conditionné de cette façon. Raison pour laquelle, tous travaux commencent toujours par la définition des évacuations des eaux, des arrivées électriques et des arrivées de gaz.Il est important de penser d’abord à la configuration de vos arrivées et de vos évacuations d’eau pour positionner vos équipements. Si vous ne bénéficiez pas d’une évacuation gravitaire, vous devrez alors utiliser une pompe de relevage pour relever et évacuer les eaux usées vers les canalisations. Ces travaux sont donc à prévoir avant même de procéder à la pose de la cuisine.Dans le cas où vous avez du mal à définir correctement la configuration de vos arrivées et évacuation d’eau, le plus simple serait de contacter un expert, notamment un plombier confirmé.Après le positionnement des arrivées d’eau, pensez maintenant à vos installations électriques avant de vous lancer dans l’installation d'une cuisine. Effectivement, vous devez prendre en compte de l’emplacement de votre frigo, de votre plaque de cuisson, de votre micro-onde, de votre hotte, des éclairages et bien d’autres.En amont de l’installation de votre cuisine, réfléchissez à l’agencement de la pièce et de son alimentation en vous faisant accompagner par un électricien. Avec un plan parfaitement défini à l’avance, vous avez une idée générale de vos équipements ainsi que de leurs emplacements. Dans le cadre de la rénovation des cuisines anciennes, on est souvent confronté à un nombre de prises inférieur aux besoins. Raison pour laquelle les travaux d’installation de cuisine sont toujours précédés des solutions de branchement simples et efficaces afin d’utiliser vos appareils électroménagers confortablement. Pour autant, pensez au nombre de prises nécessaires ainsi qu’à leur emplacement. En général, vous aurez besoin d’une prise pour votre grille-pain, d’une autre pour votre bouilloire et votre cafetière, d’autres pour votre blender, votre yaourtière, etc. Prévoyez suffisamment de prises pour faciliter votre quotidien.Faites de même avec les arrivées de gaz surtout si vous avez l’habitude de la cuisson au gaz. Ces travaux de préparations demandent des savoir-faire et compétences de la part d’un plombier. Dans le cas où vous n’êtes pas relié au gaz de votre ville, pensez à un endroit où camoufler votre bouteille de gaz proche de la table de cuisson.Carreleur, électricien, plombier, ce sont des experts qui peuvent intervenir dans les travaux préalables précédant la pose de votre cuisine. Dans certains cas, vous aurez besoin de penser à la dépose d’une cuisine existante qui demande aussi des savoir-faire et compétences spécifiques. Un professionnel pour aussi s’occuper de la revente de vos meubles et de vos autres équipements.Avant la pose de la nouvelle cuisine, plus précisément après le passage de l’électricien, vous devez penser au revêtement de mur qui aura un impact majeur sur le résultat final. Cette étape précède toujours par le rebouchage des trous et le nettoyage des murs avant de les peindre. Si vous le souhaitez, la pose du papier peint est aussi envisageable. D’ailleurs, cette solution est financièrement intéressante (en savoir plus). Vient ensuite le revêtement du sol, s’il a besoin d’être fait ou refait. Bien évidemment, il est nécessaire de faire le sol avant la pose de la cuisine. En fonction du style souhaité, vous aurez le choix entre le carrelage et le parquet. Quoi qu’il en soit, le conseil est de miser sur une couleur qui rappelle celle du plan de travail pour une meilleure harmonie.