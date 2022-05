Les premières rencontres culturelles de la Géode à Bastia

Caroline Costa . Auteure bastiaise spécialisée dans la littérature sentimentale et la littérature jeunesse. Elle a déjà plusieurs ouvrages à son actif dont « On my road » ou « le Club des cousins ».





Thibault Sciacca. Ce jeune bastiais excelle lui dans la poésie. Il vient de publier « Histoire d’un amour comme tant d’autres » (Editions du Scudo). Il s’intéresse depuis peu à l’écriture théâtrale…





Daniel Natalini. C’est dans la philosophie, l’alchimie, l’épopée… que le bastiais Daniel puise son inspiration. Il est l’auteur de « L’île du bonheur » (Editions Maïa)





Ella Lores. Cette auteure se complait dans la romance et l’amour du voyage avec déjà publiés « Fucking King » et « My best ennemy ».

Léa Maurizi : auteure de « Back to paese » (Édition Corsica Comix).

Gilles Zerlini : auteur, entre autres, de « Épuration » (Éditions Maurice Nadeau), « Sainte Julie de Corse et autres nouvelles » (Éd. Materia Scritta)

Hervé Cheuzeville : auteur et directeur des éditions Vincentello d’Istria.

Jocelyne Casta : responsable du réseau des médiathèques de la ville de Bastia

Bati Croce : président du Festival du film italien de Bastia

Michèle Corrotti : Auteure, présidente du Festival ARTEMARE, auteure.

Marie-France Bereni-Canazzi : présidente de l’association MUSANOSTRA

Marc Biancarelli et les Éditions ÒMARA : « Quand entreprendre est un acte de liberté »

Xavier Dandoy De Casabianca et les Éditions ÉOLIENNE « Nouvelles technologies : le livre papier va-t-il disparaitre ? ».

Fred Federzoni et Corsica Comix Édition : « Création et édition de BD dans un contexte insulaire ».

« Ces Rencontres viennent couronner une année de manifestation de notre librairie, avant la période estivale » explique Christophe Di Caro, un des créateurs en septembre dernier avec Laurent Deville et Olivier Rivollier de librairie Alma située sur le boulevard Paoli.« Le terme Géode est symbolique. L’idée de la pierre brute qu’on peut creuser, façonner et en faire quelque chose de beau. A travers cette manifestation on veut stimuler la créativité. C’est aussi pour cela que l’on trouve sur l’affiche un plume et un épi, signe de fertilité. Il symbolise la démarche de créateur ».Cette première édition se déroulera sur une journée et en 2 phases, l’une à la bibliothèque centrale de Bastia, l’autre à l’Espace Coworking La Chapelle , Couvent des Capanelles, Route de Ville, en partenariat avec la Collectivité de Corse, le Centre National du Livre, la Ville de Bastia, le Conservatoire de Corse Henri-Tomasi, l'espace Coworking La Chapelle, Casell’arte Fabrica Culturale.« Le point fort de cette journée, sera notre concours de nouvelles, intitulé "Un Soffiu d’Alma", indique Christophe. Di Caro. « C’est une animation novatrice. Nous avons sélectionné 4 auteurs, qui ne se sont mis que récemment à l’écriture. De 9 à 13 heures, installés à la médiathèque centrale, ils devront écrire une nouvelle de 5 000 signes sur un thème donné. Leurs écrits seront remis à un jury qui délibèrera pour remettre son prix de la meilleure nouvelle ».Le Prix du jury consistera en 2 jours en Résidence d’auteur à Venaco avec Casell’Arte. Une publication de l’ouvrage par la librairie Alma sera possible si l’auteur décide de développer sa nouvelle.A partir de 14 heures, dans les jardins de la bibliothèque centrale, plusieurs rendez-vous avec des personnalités du monde littéraire et culturel. Une conférence tout d’abord :« Les nouvelles beautés fatales : Les troubles des conduites alimentaires comme pathologies de l’image » par le docteur Vannina Micheli-Rechtman, médecin psychiatre, psychanalyste, docteure en philosophie, présidente de l’association de psychanalyse Espace Analytique, chercheure associée au Centre de recherches en psychanalyse, médecine et société (CRPMS), université de Paris Diderot-Paris 7.Elle est l’auteure de « La psychanalyse face à ses détracteurs » (Flammarion, 2010) et a codirigé « Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé » (Érès 2013). « Les nouvelles beautés fatales : les troubles de conduites alimentaires comme pathologies de l’image » (Érès 2022) est son nouvel ouvrage.Elle en discutera avec Joséphine Novelli-Gambini, psychologue clinicienne.De 16h30 à 18 heures : Table ronde intitulée « Éditer pour être libre : Et si l’édition en Corse aujourd’hui était le signe d’un réel renouveau culturel ? » avec 3 éditeurs insulaires qui feront état de l’édition en Corse, de ses enjeux, de ses difficultés, de son avenir… :La journée se clôturera par une soirée de gala à partir de 21 heures à l’Espace Coworking La Chapelle, route de ville. Juste avant la remise du Prix du jury, chaque auteur lira son écrit au public. Celui-ci désignera alors, par un vote à bulletins secrets durant l’entracte, le vainqueur. Le Conservatoire de Corse Henri Tomasi sera partie prenante de cette soirée de gala avec trois prestations musicales dont une improvisée sur le thème des nouvelles. Présent aussi, l’auteur Ghjuvan Lucca Luciani fera lectures et chants de ses dernières découvertes poétiques issues de son village, Corscia. Enfin, l’auteure Danièle Maoudj présentera quelques-uns de ses poèmes, le tout accompagné de musique et de danse.« Il s’agit là d’une 1édition, et on a pour objectif de la pérenniser à cette date ou au mois de juin » conclut Christophe Di Caro.