Les pré rentrées et les rentrées à l'université de Corse

La pré rentrée des licences et licences professionnelles aura lieu jeudi 4 septembre 2019 à 9h30, celle du Master 1 Droit à 11h à l'amphithéâtre Landry. La pré rentrée des Masters 2 aura lieu vendredi 5 septembre 2019 à 9h en salle DECA 107 pour le Master 2 Droit du numérique, à 9h30 pour les Masters 2 Droit Notarial (salle DECA 107) et Droit des Collectivités Territoriales (Salle 105) et à 10h30 pour le Master 2 Justice, Procès et Procédure en salle DECA 108.Les cours débuteront jeudi 4 septembre pour les licences et Master 1 et vendredi 5 septembre pour les Masters 2.



Faculté des Lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales

L'accueil général des premières années de licence de la FLLASHS aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à partir de 10 h dans l'amphithéâtre Ribellu, Campus Mariani, Corte. Les étudiants seront ensuite reçus par leurs responsables pédagogiques respectifs à partir de 10h30. Les cours débuteront lundi 9 septembre à partir de 13h.

Pour tous les autres étudiants les cours débuteront le lundi 9 septembre 2019 au matin.





Faculté des Sciences et techniques

Les pré rentrées de la Faculté des Sciences et Techniques se dérouleront :

- Jeudi 5 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : DEUST 1 & 2, Licences 1 & 2 "Sciences de la Vie" et "Sciences pour l'Ingénieur", Licences STAPS 1, 2 & 3.

- Lundi 9 septembre à 10 heures dans l'amphi Jean Nicoli : Licences 3 "Sciences de la Vie" et "Sciences pour l'Ingénieur", Licence Pro EE, Masters.





École d’ingénieurs Paoli Tech

La pré rentrée des étudiants de l'École d'ingénieurs Paoli Tech aura lieu lundi 9 septembre 2019 à 14h, la rentrée des étudiants se fera mardi 10 septembre 2019 en fonction des emplois du temps





ESPE / École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

La rentrée de l'ESPE de Corse aura lieu le mercredi 4 septembre 2019, à 14h, Amphi Ribellu, Campus Mariani, Corte. Cette rentrée sera également l'occasion de féliciter tous les lauréats 2019 des concours de l'enseignement.





EME-IAE de Corse / Ecole de management et d'économie

La rentrée des étudiants de l'EME - IAE de Corse aura lieu le lundi 2 septembre à 14h à l'amphithéâtre Landry, Campus Mariani, Corte, la présence des Masters 2 est obligatoire à 9h, également à l'amphithéâtre Landry.





IUS / Institut Universitaire de Santé

La réunion de rentrée de la PACES aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 14h dans l'amphithéâtre Jean Nicoli, Campus Grimaldi, Corte les enseignements débuteront le vendredi 6 septembre à 9h.





IUT / Institut Universitaire de Technologie

La pré rentrée des DUT aura lieu lundi 2 septembre 2019, les cours débuteront lundi 2 ou mardi 3 septembre en fonction des filières. Les pré rentrées des licences professionnelles auront lieu entre le vendredi 30 août 2019 et le lundi 9 septembre 2019 en fonction des filières, le cours débuteront entre le lundi 2 et le mercredi 11 septembre 2019. Retrouvez tous les détails des rentrées et pré rentrées sur le site web de l'IUT de Corse.



La rentrée du DU CREATACC aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à 10h en salle 109.