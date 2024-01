Les potions magiques de Doudou Faye pour un pont entre le Sénégal et la Corse

« Je mijote ça depuis longtemps » s’amuse Mamadou Faye – Doudou pour les intimes – quand il nous présente les deux boissons qu’il compte lancer très prochainement sur le marché insulaire. « Ce sont des boissons vedettes au Sénégal, elles n'existent pas ici, je veux que les Corses les découvrent. Il y en a une à base d’hibiscus et l'autre au gingembre. Ce sont des produits pro-biotiques, désaltérants et rafraîchissants. » Et il ajoute, sérieusement, : « Ça soigne aussi. »



De la Corse au Sénégal

On n’en saura évidemment pas plus sur la recette de ces breuvages parce que Doudou a choisi de les fabriquer, chez lui, au Sénégal : « Ces plantes sont endémiques, c’était plus simple de les transformer là-bas. Et ça me permet de ne pas couper avec mes racines ! » Enfin, « chez lui », c’est vite dit parce que Mamadou partage sa vie entre son pays d’origine, en Afrique, et la Corse où il a débarqué, il y a 37 ans. Tout le monde se souvient d’ailleurs de son passage au Sporting : « J’ai joué 11 ans pour le SCB. Tu peux le noter, j’ai le sang bleu. Je suis parti du Sénégal à 18 ans, j’ai fait un an à La Ciotat avant d'arriver à Bastia. Je n'avais qu'un aller simple (rires). » Le billet retour ne lui aurait pas servi à grand-chose tant il s’est immédiatement senti chez lui : « J'ai plus que de l'affection pour l'île. Sans prétention aucune, je peux dire que je me sens plus Corse que Sénégalais. Dans ma façon de vivre, comme dans mon esprit. »





Créer un « petit » pont

La fabrication et la distribution de ces deux boissons, qui portent le nom de sa fille née en Corse, Doudou le voit d’ailleurs comme un moyen de créer un pont entre ses deux patries : « En ce moment, je suis en pleine production là-bas et je commence à rencontrer des distributeurs ici, je vais voir mes amis pour leur parler de ce produit. Je ne vise pas les grandes surfaces, mais plutôt les bars, les restaurants et l'hôtellerie. C'est un produit de qualité et d'exception. » Un rôle de "commercial" qui convient à celui qui n’a jamais eu l’ambition de devenir entraîneur : « Ça ne m’a jamais attiré. Joué, oui. Entraîner ? Non, parce que tu dors, tu manges et tu vis pour le foot, ça ne s’arrête jamais (rires). » Par contre, Mamadou Faye s'entraîne encore, avec les anciens du Sporting, au sein de l’association Bastia 92 : « On se voit souvent. On voyage à travers le monde pour transmettre les valeurs de ce club et plus généralement celles de la Corse ! » Alors qu’il a aussi gardé des liens avec les dirigeants, il suit évidemment les résultats de son club de cœur. « Je suis triste de voir qu’on souffre en ce moment. Le club a perdu de bons joueurs sans réussir un recrutement à la hauteur des ambitions actuelles. On était dans une dynamique de remontée, il fallait enchaîner. Surtout que tu as un tel public : il faut en profiter ! » ajoute-t-il un brin nostalgique avant de conclure : « À l'époque, il y avait de l'adrénaline. On n’avait pas beaucoup d'argent, mais on avait des guerriers, je n'oublierais jamais ces bons moments. »