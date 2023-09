Les postiers de Prunelli-di-Fium’Orbu reprennent leurs tournées

Les facteurs se remettent au travail. Deux semaines après avoir entamé leur grève illimitée, les agents de La Poste de Prunelli-di-Fium’Orbu ont trouvé un accord lundi 4 septembre avec la direction régionale. Les agents étaient opposés à la suppression d’un emploi au sein de leur bureau de poste, qui auraient eu comme conséquences, selon les représentants de la CGT, de doubler les tournées de certains postiers sans compensation financière.





La grève illimitée, a fortement perturbé la distribution du courrier et des colis dans les communes d’Isolaccio, San-Gavino, Serra et Prunelli. Face au mécontentement de la population, les maires des communes concernées ont poussé la direction régionale à trouver un terrain d’entente avec les agents. Au terme de plusieurs négociations au cours du week-end, les syndicalistes de la CGT ont réussi à transformer la suppression de poste en non-remplacement d’un départ à la retraite. En contrepartie, la direction leur a assuré que leurs tournées seront près peu changées et que deux agents en situation précaire depuis cinq ans allaient être titularisés d’ici à la fin de l’année.



Ces avancées obtenues après deux semaines de lutte sonnent comme une victoire pour Marjorie Bracconi, factrice et représentante syndicale à La Poste de Prunelli-di-Fium’Orbu: « sans le soutien des citoyens et des maires, nous n’aurions jamais pu arriver à un tel accord. En deux semaines, la pétition que nous avions lancée a été signée 870 fois par les habitants. C’est parce que notre grève perturbait les usagers que les édiles sont montés au créneau pour débloquer la situation ».



Une fois l’accord signé, la grève a été immédiatement levée. Les facteurs ont repris le rythme normal de leur tournée dès le mardi 5 septembre.