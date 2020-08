Les pompiers montagnards de Corse-du-Sud sur tous les fronts

A noter que les sapeurs-pompiers des centres d'incendie et de secours de Petreto et Zonza ont participé à deux opérations.

Ce mardi, a été une journée non-stop pour les pompiers montagnards du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, engagés avec l'hélicoptère de la gendarmerie. Ils se sont en effet employés durant près de neuf heures pour procéder à pas moins de 7 interventions de secours.Tout a commencé à Cargèse, dans le secteur de tour d'Omigna pour malaise et une évacuation sur le centre hospitalier d'Ajaccio.Puis il y eut Bocognano, secteur canyon de la Richiusa pour personne blessée et hélitreuillée pour une évacuation sur l'hôpital d'Ajaccio.Ensuite Soccia, au lac de Crenu, pour personne , également, blessée, hélitreuillée et évacuée.Et Bastelica, secteur des Pozzi, pour une personne blessée et évacuée sur AjaccioDeux fois Bavella, dans le canyon de la vacca pour deux personnes blessées et hélitreuillées pour une évacuation sur l'hôpital d'Ajaccio.Et enfin, le Ruppione, sur la rive sud Sud d'Ajaccio, pour trois personnes égarées, récupérées par un deuxième binôme, par voie terrestre.