Les pompiers de Haute-Corse se dotent des tablettes connectées pour gérer l'urgence et sauver des vies

C’est un petit boîtier révolutionnaire pour les équipes de pompiers sur le terrain que les capitaines des unités de secours de Lucciana, Ponte Leccia, l’Île Rousse, Saint Florent et Aleria ont découvert ce 25 mars à Bastia. Un dispositif novateur, combinant une valise de secours et une tablette, vise à simplifier la prise en charge sur le terrain pour ces cinq centres de secours éloignés des structures médicales.L





Gagner de précieuses minutes en intervention







Ces valises tout-en-un, qui équiperont les véhicules d’urgence des pompiers, sont capables de « prendre la tension artérielle, de mesurer la saturation en oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, de faire une défibrillation et un électrocardiogramme », énumère le lieutenant-colonel Christophe Hébert, le médecin-chef de la sous-direction du SIS2B. Ces valises sont reliées à une tablette numérique qui permet de remplir toutes les informations nécessaires sur le suivi du patient dans sa fiche bilan. Les données de cette fiche sont transmises par internet au SAMU et à l’hôpital chargé de recevoir la victime, et peuvent être actualisées automatiquement à intervalle régulier et accompagnées de photos. De plus, le dispositif embarque tout le nécessaire pour que les pompiers sur place puissent administrer, sous la prescription du médecin régulateur, des médicaments de manière préventive dans les situations les plus complexes. « Cela permettra, dans les cas de chocs allergiques, de douleurs traumatiques ou de crises d’asthme sévère, avant même l’arrivée d’un médecin, de pouvoir administrer de l’adrénaline, des antalgiques ou un bronchodilatateur, ce qui aidera à temporiser avant l’arrivée des secours », indique le lieutenant-colonel Hébert. Ainsi, bien que le directeur du SIS2B, le colonel Pierre Pieri, n’a pas manqué de rappeler que « les pompiers sauvaient déjà des vies avant l’arrivée de ce dispositif », ce nouvel équipement permettra aux pompiers de faire gagner aux victimes de précieuses minutes de prises en charge qui peuvent être déterminantes pour leur pronostic vital, alors que « les opérations médicales représentent 80% des interventions des pompiers de Haute-Corse », tient à souligner le colonel Pieri.