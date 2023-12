Les pompiers de Calvi ont fêté la Sainte-Barbe

L’office religieux était célébré par le père Louis El Rahi, nouveau curé de la paroisse avec l’assistance du Vicaire interparoissial de Calvi-Montegrosso Alphonse Nakima. On remarquait la présence d'Ange Santini, maire de Calvi, Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, chef d’escadron David Bihouée, commandant la compagnie de gendarmerie de Calvi, des conseillers et adjoints de la mairie ainsi que des élus locaux à l’image de Jean-Marc Borri, maire de Montegrosso et administrateur du SIS 2B. Mme Karine Cochet représentait pour sa part, M. François Marchetti, le président de la Communauté des communes Calvi-Balagne ;



L’assemblée des fidèles, réunie à cette occasion, prenait place au côté des personnels et cadres des pompiers de la cité « Semper Fidelis » conduits par les lieutenants Barthélémy Guerrini et Jean-Jacques Vigneau, respectivement chef et adjoint au chef du centre de secours calvais. On remarquait la présence de nombreux habitants ainsi que des anciens de la caserne, venus comme tous les ans par solidarité avec leurs collègues d’active, participer à la traditionnelle cérémonie.



À l’issue d’une homélie dont tout un chacun s’est accordé à reconnaître le caractère sacré et solennel, le prêtre à procédé à la bénédiction d’un sac de blés, avant que chacun des participants à cette belle messe, n’emporte quelques grains en témoignage de leur Foi et de leur fort attachement à la symbolique qui relie la martyre chrétienne aux épis de blé. Comme cela a été souligné par le Père El Rahi durant son sermon.