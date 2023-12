Les parkings de la plage de Calvi bientôt payants

" Pratiquement tous les parkings de la ville sont payants. Aujourd’hui, il ne reste que les parkings de la Pinède qui reçoivent des dizaines de milliers de visiteurs par an. Nous avons sondé les plagistes, il n’y a aucun souci de ce côté" annonce Ange Santini, maire de Calvi.

Les stationnements seront désormais payants à partir du 15 juin, et ce jusqu’au 15 septembre, de 9 à 19 heures. Une durée bien plus courte que celle des parkings du centre-ville. Concernant les tarifs, il faudra compter 3€ pour 5 heures de baignade ou de farniente en terrasse des restaurants où sur le sable, et 5 € pour 10 heures. Les personnes ayant un des abonnements parkings en ville, 35 € ou 100€ seront, elles, exonérés de tous paiements. Le paiement se fera à l’horodateur.

" Nous voyons plus cela comme une contribution des visiteurs pour l’entretien de la pinède et de ses abords" continue le maire.

Pas moins de 700 places ont été recensées sur le secteur de ces parcs de stationnement.

Seront concernés celui qui se situe à l’entrée de la pinède, en face du futur centre culturel, ainsi que tous ceux qui longent les différents établissements. "Celui de l’Orée des Pins l’est déjà depuis plusieurs années. La mairie a pour objectif, avec cette modification, de mieux protéger et entretenir ce lieu, le rendre plus accessible et plus propre, installer des ganivelles et même procéder à la replantation d’arbres. L’argent servira à cela. Il faut savoir que les recettes des parkings fermés par barrières vont directement aux SPIC parkings. Celles des parkings à horodateurs vont, elles au service général" précise encore Ange Santini.

La municipalité a également voté la gratuité des zones à partir de 19 heures pour permettre le stationnement gratuit à l’heure du dîner.



"Mauvaise" gestion du site

Côté opposition municipale, ce n’est pas tant le passage au stationnement payant que déplorent les élus, mais plutôt une "mauvaise" gestion du site, qui autorisera encore l’accès à trop de véhicules, alors qu’ils auraient souhaité en restreindre l’approche, pour protéger d’une manière plus importante la pinède.

" On nous parle de rendre les parkings payants dans la pinède de Calvi ? C’est être en réalité totalement à côté de la plaque. La pinède fait partie des symboles de notre ville. Elle est à la fois le poumon vert de la cité et le moteur d’attractivité pour notre économie. Mais aujourd’hui la pinède est à l’agonie. Les arbres se meurent par centaines depuis de nombreuses années", explique Jérôme Sévéon, du groupe d’opposition Calvi in Core, avant d’ajouter, " il est inexplicable, inconcevable et inacceptable qu’en bientôt trente années de mandature, la majorité n’ait pas été capable de proposer un plan de gestion qui relève à la fois le défi de la mobilité et de la préservation de cet espace naturel si cher aux Calvaises et aux Calvais ". Les élus auraient souhaité voir des barrières interdire l’accès à la zone, plutôt que des horodateurs.

" On pensait voir au programme des navettes écologiques depuis des parkings situés en dehors de la pinède qui auraient été aussi connectés par des sentiers pédestres ou des pistes cyclables. Ces aménagements encourageraient des modes de transport à moindre impact sur l'environnement et sur le paysage. Mais au lieu de cela, on rétrograde vers une politique d’un autre temps qui est contraire à tous les engagements du PLU et aux fiches d’actions “petites villes de demain” annoncées à grand renfort de communication. C’est très décevant, nous avons, bien sûr, voté contre".