Les parents d’élèves ont manifesté, ce mercredi, contre le projet de fermeture de l’école de Castelluccio

Ce mercredi 22 novembre, les parents des élèves de l'école de Castelluccio et leurs enfants se sont rassemblés devant la mairie d'Ajaccio pour rencontrer le maire et discuter du projet de fermeture de l'établissement scolaire. "Cela fait une semaine que nous essayons d'avoir de plus amples informations sur le projet de fermeture de l'école de Castelluccio", explique Isabelle Tampigny-Emmanuelli, déléguée des parents d'élèves, devant l'hôtel de ville, "mais c'est en vain". L'inquiétude des parents découle d'un courrier adressé par la municipalité à l'Office de l'Habitat demandant le non-renouvellement du bail liant l'école à la Collectivité de Corse. "Cela signifie qu'au 1er juillet 2024, il n'y aura plus d'école à Castelluccio", précise Isabelle Tampigny-Emmanuelli. "Que va-t-il se passer alors ? C'est ce que nous aimerions savoir".



D'où leur tentative de se rapprocher de la mairie ce mercredi matin, mais Stéphane Sbraggia et son premier adjoint Alexandre Farina étaient en déplacement à Paris pour le congrès des maires de France. Cependant, les parents ont pu quand même exprimer leurs inquiétudes à l'inspecteur général des services de la commune. Une délégation a en effet été reçue par Pierre-Paul Rossini et par la directrice du cabine du maire, même si la délégation estime n'avoir pas obtenu les réponses qu'elle attendait. Selon les parents d'élèves pour l'instant, "personne n'est en mesure de leur fournir une réponse."



Une réunion dans une semaine

Si les parents refusent la fermeture, la mairie nuance et évoque des raisons de sécurité, notamment l'impossibilité de mettre en place un plan anti-intrusion comme Vigipirate en raison de la répartition des classes sur trois sites, dont un situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation appartenant à l'Office de l'Habitat de Corse. La qualité des locaux, les problèmes de climatisation et de sécurité routière sont également mentionnés, mais selon les parents, cela résulterait davantage d'un "conflit politique entre la mairie et la Collectivité de Corse concernant le non-renouvellement du bail".



La mairie propose une nouvelle rencontre le 28 novembre à 17 heures, où le maire et l'adjointe en charge des affaires scolaires, Rose-Marie Ottavy-Sarrola, seront disponibles. Les parents, soutenus par les groupes d'opposition du conseil municipal, le STC ou encore Core in Fronte espèrent être entendus lors de cette prochaine réunion.