Les œuvres des habitants s’exposent à la Maison des quartiers Sud de Bastia

Dans un élan de célébration de l'art et de la diversité, la Ville de Bastia ouvre les portes de la Maison des Quartiers Sud pour une exposition rétrospective mettant en lumière le talent des habitants. Sous le thème de la proximité et de la citoyenneté, cette exposition offre une plongée fascinante dans l'univers artistique de dix-neuf créateurs qui ont marqué de leur empreinte les années 2008 à 2020.« Cette exposition regroupe des œuvres de 19 artistes amateurs qui ont exposé à la Maison des quartiers sud entre 2008 et 2020 » explique Louis Panisi, chargé de mission de cohésion sociale à la mairie de Bastia. «On y trouve différents styles de différentes personnes en lien avec le quartier : elles y ont grandi ou habité et la plupart y vivent encore. Elles sont les témoins actuels de son évolution. Il s’agit de toiles, de sculptures, de dessins, photos, d’images numériques, de graffitis dans lesquels chacun y a mis sa sensibilité ».

Dans le cadre de ses missions de proximité, de citoyenneté et d’ouverture à la culture pour tous, la Ville de Bastia a pour politique de valoriser le travail d’habitants qui n’exposent pas ou peu dans les galeries, et au-delà, de créer des temps de rencontres et d’échanges autour de l’art à partir d’un lieu ouvert à tous. « Durant toutes ces années, la Maison des Quartiers Sud a eu le privilège de découvrir des talents méconnus mais aussi, de rencontrer des personnes riches de leur histoire et de leur vécu » souligne Emmanuelle De Gentili, première adjoint au maire de Bastia, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers, en charge des affaires européennes et internationales. « Cette exposition se démarque par sa diversité, marquant aussi le lien intergénérationnel, les différentes cultures. Une diversité et une créativité à la mesure de la richesse de ce quartier. A travers le temps il y a un continuum et on sent que quelque chose s’est tissé. Il y a une transmission et ces œuvres donnent à comprendre ce qu’il y a transmettre».Pour cette rétrospective, 19 artistes proposent chacun 1 œuvre déjà montrée à la Maison de Quartier à l’occasion de leur exposition personnelle. Une partie certes infime de leur travail mais qui donne l’envie d’en savoir plus sur eux. L’expo est à voir jusqu’au 13 mai.-----Parmi les artistes présentés, on retrouve des noms tels que Anne-Marie Piglioni (2008), Djenats Bentabet-Geronimi (2009), Floriane Pancrazi (2009), Maria-Erica Meloni (2009 et 2013), Savéria Innocenzi (2010), Albert Fabiani (2010), Sylvain Tapiero (2011), Ange Lari (2011), Anne Bonelli (2012), Marie Claire Santander (2012), Adolphe Barboni (2013), Graziella Olmeta (2013 et 2015), Jean Claude Pusceddu (2014), Charles Cheuzeville (2015), Xav’ Vigneron (2019), Ange Biaggioni (2019), Ida Charrou (2019), Maurice Rignol-Rogliano (2020), et Théora (2012, 2014, 2015 et 2024).