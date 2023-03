Les musulmans de Corse entrent dans le Ramadan

C’est un rituel qui concerne chaque année environ cinq millions de Français. Ce mardi 21 mars, la commission religieuse de la Grande mosquée de Paris s’est réunie comme de coutume pour observer les astres et en particulier la Lune, afin de déterminer la date de début du mois sacré de Ramadan. Et celle-ci a été fixée au 23 mars.

Tous les ans, à l’occasion de la "nuit du doute", cette commission théologique se réunit pour mêler calculs scientifiques et observation lunaire dans le but de décréter quand commence ce mois de prière, de bonnes actions et de jeûne. Voilà ce qui attend la communauté musulmane de Corse à compter de jeudi.



Pour tous les pratiquants de l’île, c’est donc le début d’une période particulière, marquée, notamment, par l’interdiction de manger et de boire de l’aube au coucher du soleil. « Ça peut être difficile pendant les premiers jours. Certains ont du mal à mettre en pause le café ou la cigarette », explique Amini Mimoune, président de l’association Union des Marocains de Bastia. « Mais c’est juste le temps de prendre l’habitude. »



Il va de soi que le ramadan sur l’île est forcément différent de celui pratiqué dans un pays de tradition musulmane. « Au Maroc par exemple, certains prennent des vacances à ce moment, et se réservent beaucoup de temps pour prier. Dans le monde du travail, il y a aussi des arrangements qui sont trouvés, comme le fait de travailler de 8h à midi », explique Amini Mimoune. « Ici, on n’a pas de dérogation, donc c’est différent. Mais il n’y a aucun problème à cela, on respecte les lois de la République. Je suis Corse, ça fait 45 ans que j’habite sur l’île, et ça s’est toujours très bien passé. »



Pas spécialement impactée par le jeûne, la vie professionnelle doit toutefois s’organiser autour de repas et de périodes d’hydratation très espacés (approximativement avant 4h30 et après 19h). « Cette fois, le ramadan tombe pendant le printemps, donc c’est beaucoup moins impactant qu’à l’été. Il ne fait pas chaud, et les jours sont beaucoup plus courts. Mais ça reste une question de volonté. »