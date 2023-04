Les locaux d'une entreprise incendiés dans la nuit à Sarrola-Carcopino

Il était 00h15 cette nuit quand les sapeurs-pompiers d'Ajaccio ont été appelés pour l'incendie d'un hangar situé dans le secteur de Baleone, sur la commune de Sarrola-Carcopino.

Selon les premières informations, un ou plusieurs individus se seraient introduits dans les locaux de cette entreprise de travaux publics et auraient mis le feu.



De nombreux véhicules et du matériel entreposé ont été lourdement endommagés. Les démineurs ont aussi été dépêchés sur place. Un tag GCC - Ghjuventù clandestina corsa - a été retrouvé sur la façade du bâtiment.



Une enquête a donc été ouverte pour "destruction de biens par moyens dangereux pour les personnes" et confiée à la brigade de recherches d'Ajaccio, mais "il n'est pas impossible que le parquet national antiterroriste se saisisse de ces faits", a précisé à CNI la permanence du parquet.