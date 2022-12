Les joueurs de l'AC Ajaccio collectent des jouets pour les enfants défavorisés

Les deux Acéistes ont été à la rencontre des enfants des écoles d’Ucciani, de Carbuccia, de Tavera, de Veru et de l’école Pasquale Paoli des cannes à Ajaccio.



La générosité des enfants et des parents nous a permis de récolter 2 000 jouets c qui seront remis à deux associations : le secours catholique via l'agence Century 21 Actif Immobilier Ajaccio et la FALEP.



"C’est un immense succès qui va permettre d’offrir un Noël à de nombreuses familles et ainsi donner le sourire à de nombreux enfants." commente le club dans un communiqué dans lequel l’AC Ajaccio remercie "les enfants et parents pour leur générosité, les institutrices et instituteurs des écoles, les aides maternelles pour leur engagement, les écoles d’Ucciani, Carbuccia, Tavera, Veru, des cannes pour leur mobilisation, Valérie Zagnoli dirigeante au sein de l’ACA Futsal sans qui la collecte n’aurait pu rencontrer un tel succès et Maria-Ghjuvà Tradii pour sa participation. Enfin, l’ACA remercie l’ensemble des participants à cette collecte dont de nombreux enfants de son école de football et ses joueurs professionnels pour leur disponibilité. Fieri di voi !"