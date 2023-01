Les jeunes sapeurs-pompiers de Balagne à la manœuvre

Rentrés en octobre dernier, 13 garçons et 6 filles issus de la microrégion, sont actuellement pris en charge dans les centres de secours de Calvi, L’Ile-Rousse et Belgodère pour y suivre un cursus de formation qui va s’échelonner sur quatre ans, période à l’issue de laquelle, tous et toutes devront se soumettre aux épreuves du brevet national de jeune sapeur-pompier. Sésame qui leur permettra en cas de réussite, d’intégrer les centres de secours où des besoins en effectif auront été exprimés.





Placée sous l’égide du l’union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de Haute-Corse (UDPSIS 2B), cette nouvelle section sera encadrée par des cadres et des personnels mobilisés bénévolement principalement sur leur temps de repos.

Les personnels de garde postés en caserne durant leur temps de présence, prêteront également leur concours au titre de la nécessaire transmission des savoirs et valeurs.





Réunis tous les samedis matin hors vacances scolaires, à l’instar de leurs camarades du Cap-Corse, de la Plaine et de Bastia, les JSP 1ère année Balanins, ont déjà été sensibilisés à la culture administrative « pompiers » et au devoir de mémoire. Puis des ateliers dédiés au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI)et au lot de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC), ont suivi dans la foulée.

Nos futurs pompiers volontaires ont donc déjà appris, quelques modes opératoires, qu’ils devront mettre en œuvre dans un futur proche lors de leur mission de protection des personnes, des biens et de l’environnement.





Au-delà de l’aspect technique qui constitue la pierre angulaire de la formation des soldats du feu, le civisme n’est pas en reste comme le souligne le Lieutenant-Colonel Thierry Nutti, en charge des affaires réservées, de l’engagement citoyen et de la communication au sein du SIS 2B : « Le SIS 2B, comme son président Hyacinthe Vanni et son directeur le Colonel Pierre Pieri, l’ont affirmé avec force, souhaite s’ériger en vecteur de formation, d’intégration et de sensibilisation de nos citoyens avec à la clé, la création de vocations chez les jeunes afin d’intégrer le volontariat. Nos sections JSP en sont une parfaite illustration »