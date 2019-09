Les gendarmes de la Corse du Sud relaient le projet "EDWARD", la journée européenne sans mort sur la route

Tous les personnels du réseau européen en charge de la sécurité routière étaient mobilisés ce jeudi, que ce soit dans les rangs de la police ou de la gendarmerie, pour l’European Day Without A Road Death, la Journée Européenne Sans mort sur les routes.











A l’occasion des contrôles routiers que les gendarmes de la Corse du Sud effectuent au quotidien, ils se sont efforcés d’être encore plus pédagogues que d’habitude auprès des usagers de la route dans le but de les amener à adopter des comportements positifs au volant.







Selon les promoteurs de cette initiative, l’adoption par les usagers de la route de comportements plus mesurés, plus vigilants est cruciale pour faire baisser la mortalité routière.



Les messages relayés à cette occasion relèvent souvent du simple bon sens (allumer mes phares pour la sécurité, conduire à des vitesses à la fois légales et sûres, ne pas utiliser mon téléphone mobile en roulant…) et peuvent donc amener n’importe quel conducteur à s’interroger sur ses comportements au volant. « Nous voulons que chacun se sente concerné et sache que les petites actions peuvent conduire à de grands résultats. » c’est le slogan de la journée.











Vous pouvez aussi participer au projet EDWARD



• En signant la promesse sur le site et en adoptant un comportement plus sûr :

La promesse de sécurité routière :

« Je promets de :

- Rappeler à ma famille, mes amis et collègues de faire spécialement attention sur la route.

- Allumer mes phares pour la sécurité.

- Conduire aussi prudemment que possible et suivre les règles lorsque je suis au volant d’une voiture, en moto ou en vélo.

- Être particulièrement vigilant et attentif aux piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées et cavaliers.

- Conduire à des vitesses à la fois légales et sûres.

- Effectuer des contrôles de sécurité appropriés sur mes pneus.

- Porter une attention particulière lors de la conduite près des écoles, et aux endroits fréquentés par beaucoup d’enfants.

- Ne pas prendre la route après avoir bu de l’alcool ou après avoir consommé des stupéfiants ou médicaments qui nuisent à la sécurité.

- Regardez devant aussi loin que possible et ne suivez pas de trop près les autres chauffeurs. - Mettre toujours ma ceinture et veiller à ce que tout le monde dans la voiture mette la sienne.

- Ne pas utiliser mon téléphone mobile en roulant.

- M’assurer que je ne suis pas distrait par quoi que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la voiture, ou dans ma tête.

- Donner le bon exemple à mes passagers par mon style de conduite calme et sûr.

- Si je suis un passager, m’assurer que le conducteur est en forme et légalement autorisé à conduire. »



• En partageant photos et vidéos sur les réseaux sociaux ;



• En participant aux discussions sur les réseaux sociaux ;



• En prenant localement des initiatives en faveur de l’amélioration de la sécurité routière :

◦ actions de prévention ciblées sur les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, motocyclistes, personnes âgées ..., et/ou sur les facteurs importants d’accident (vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone au volant..), en associant les différents acteurs de la sécurité routière.