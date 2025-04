Les funérailles du pape auront lieu samedi au Vatican

Les funérailles du pape François auront lieu samedi 26 avril à 10 heures, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi l’Office des célébrations liturgiques pontificales du Vatican.



La cérémonie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux. Après la messe, deux rites traditionnels auront lieu : l’Ultima commendatio et la Valedictio, derniers gestes liturgiques pour confier l’âme du pape à Dieu. Ensuite, son cercueil sera transporté à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour y être inhumé.



Avant cela, les fidèles pourront se recueillir. La dépouille du pape François sera exposée à la basilique Saint-Pierre à partir de mercredi matin. Une procession partira de la Maison Sainte-Marthe et traversera la place Sainte-Marthe, la place des Protomartyrs romains et l’Arco delle Campane, avant d’entrer dans la basilique. Là, une courte liturgie de la Parole sera célébrée par le cardinal camerlingue, puis la vénération du corps commencera.



De nombreux chefs d’État et représentants du monde entier ont déjà fait savoir qu’ils seraient présents pour saluer une dernière fois le pape François.